Hé lộ hình ảnh Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đi đặt thiết kế nhà mới trong lúc đang rao bán căn chung cư 9 tỷ

Mới đây, một kiến trúc sư đã bất ngờ tiết lộ hình ảnh vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu và nàng WAG Doãn Hải My cùng nhau đi đặt thiết kế nhà mới. Trong ảnh, Đoàn Văn Hậu diện đồ thể thao đơn giản, chân đi dép lê do vẫn đang hồi phục chấn thương. Còn tiểu thư Doãn Hải My vẫn diện chân váy ngắn khoe đôi chân dài nuột nà như phong cách thường thấy. Hai vợ chồng được khen đẹp đôi, đặc biệt là nhan sắc của "mẹ bỉm sữa" Doãn Hải My sau sinh con 2 tháng khiến người ta chú ý bởi cách về dáng cực nhanh, nhan sắc giữ phong độ giống như thời con gái chưa trải qua quá trình mang thai và sinh nở.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đi đặt thiết kế nhà mới (Ảnh: Mai Xuân Liêm)

Trước đó, trên mạng xã hội nhiều đơn vị môi giới đã tích cực rao bán căn chung cư của vợ chồng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang ở nằm tại khu vực Mỹ Đình, cùng tòa nhà với HLV Park Hang-seo. Căn chung cư hiện tại của Văn Hậu được bán với giá khoảng 9 tỷ đồng. Vợ chồng Văn Hậu mới đón em bé chào đời. Có lẽ cả hai muốn chuyển đến một không gian sống rộng rãi hơn để con có điều kiện phát triển tốt hơn.

Thời gian này, Đoàn Văn Hậu vẫn chưa thể trở lại sân cỏ do đang trong quá trình tập luyện phục hồi chấn thương lâu dài. Bà xã anh - Doãn Hải My vẫn thường đưa con trai đi tập cùng Văn Hậu. Khi Văn Hậu tập phục hồi trong trung tâm điều trị, Hải My và nhóc tỳ đợi anh ở quán cà phê gần đó, khi Văn Hậu tập xong cả nhà sẽ cùng nhau ra về.

Theo những hình ảnh Doãn Hải My chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy cuộc sống mẹ bỉm sữa của cô nàng khá thoải mái. Bên cạnh việc có mẹ chồng và mẹ đẻ giúp chăm con, Hải My và Văn Hậu cũng thuê người bế trẻ. Bởi vậy, nàng WAG có nhiều thời gian ra ngoài làm việc cũng như hẹn hò cùng hội bạn thân, trà sữa cho thỏa niềm yêu thích. Mới đây, bà xã Đoàn Văn Hậu đã khoe ảnh đi cafe cùng bạn thân. Hải My diện bộ đồ thời thượng kết hợp cùng chiếc túi hàng hiệu Louis Vuitton Camera Box có giá 3.450 USD (khoảng 84 triệu đồng) để tôn lên vẻ sang chảnh, tiểu thư.