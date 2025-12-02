Hé lộ đội hình cực hot của Đội tuyển Audition Việt Nam tranh tài SEA Games 33

Mới đây, cộng đồng game thủ bàn luận rôm rả khi danh sách đội tuyển Audition Việt Nam chính thức được công bố, đánh dấu lần đầu tiên tựa game huyền thoại một thời bước lên sân khấu SEA Games 33 tại Thái Lan. Với những ai từng lớn lên cùng những bản nhạc BPM chóng mặt và những pha "perfect" liên hoàn, đây chẳng khác nào khoảnh khắc thanh xuân được hồi sinh.

Đội tuyển năm nay quy tụ 6 gương mặt nổi bật nhất từ cộng đồng: Lê Thị Hoài Phương, Lê Ngọc Trường Giang, Roãn Công Thành, Tô Ý Linh, Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Hồng Ngọc. Đây đều là những tuyển thủ giàu kinh nghiệm, từng cọ xát qua nhiều giải đấu lớn nhỏ trong nước, sở hữu kỹ năng ổn định và phong độ đủ "đốt nóng" bất kỳ sân khấu nào.

Đội hình đội tuyển Audition Việt Nam tham dự SEA Games 33 (Ảnh: Audition Esports Việt Nam)

Tại SEA Games 33, Audition Việt Nam sẽ tranh tài ở ba nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội phối hợp nam - nữ. Điều này giúp Việt Nam có nhiều cơ hội toả sáng khi đội hình lần này tương đối đồng đều, mạnh cả về solo lẫn teamwork. Nội dung Audition sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12/12 tại Bangkok, với những đối thủ đáng gờm như Thái Lan, Lào và Philippines - những quốc gia vẫn giữ cộng đồng Audition rất sôi động.

Việc Audition góp mặt tại SEA Games không chỉ là kỷ niệm đẹp với thế hệ game thủ 8x - 9x mà còn mở ra cơ hội để bộ môn vũ đạo điện tử trở lại ánh đèn sân khấu sau nhiều năm im ắng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần máu lửa và dàn tuyển thủ chất lượng, đội tuyển Audition Việt Nam được kỳ vọng tạo nên dấu ấn mạnh mẽ, thậm chí mang về tấm huy chương đầu tiên cho bộ môn từng là "tuổi thơ quốc dân".