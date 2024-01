Hé lộ bất ngờ về màn “quay xe” gắt nhất lịch sử chuyển nhượng đưa Ronaldo trở lại Man.United

Gary Lineker là một trong những người đầu tiên biết Cristiano Ronaldo tái ký với Man.United.

Gary Lineker, cựu tiền đạo huyền thoại của tuyển Anh và Tottenham, mới đây tiết lộ ông là một phần của một trong những vụ chuyển nhượng đáng ngạc nhiên nhất trong bóng đá. Đó là sau khi Ronaldo tái ký hợp đồng với Man.United ở khu vườn sau nhà của ông. Vua phá lưới World Cup 1986 thậm chí còn chia sẻ một bức ảnh mà “ông trùm” chuyển nhượng của Man.United khi đó là Ed Woodward, Phó Chủ tịch điều hành của Quỷ đỏ, đang ung dung trên một chiếc ghế ngoài vườn khi chốt lại thương vụ này.

Ronaldo lần đầu tiên chuyển đến Anh khi còn là một thiếu niên vào năm 2003, sau khi gây ấn tượng với Sir Alex Ferguson trong trận giao hữu trước mùa giải tại Sporting Lisbon. Phần còn lại là lịch sử, với việc Ronaldo giành được 3 chức vô địch Premier League, 1 Champions League và Quả bóng vàng tại sân Old Trafford, trước khi tận hưởng nhiều thành công hơn nữa tại Real Madrid kể từ năm 2009.

Nhưng vào ngày 27-8-2021, Ronaldo đã trở lại Old Trafford trong một hợp đồng gây sốc, sau khi chuẩn bị ký hợp đồng với Man.City từ Juventus. Và Lineker, 63 tuổi, tuyên bố trên podcast The Rest is Football rằng ông đã có mặt khi Ed Woodward bấm nút hoàn thành việc đưa Ronaldo trở lại. “Ed Woodward là một người bạn rất tốt, là một chàng trai thực sự đáng yêu”, Lineker nói. “Cristiano Ronaldo đã được ký hợp đồng khi Ed ở trong vườn sau nhà tôi. Điều đó thật khó tin. Tôi có nghe về thỏa thuận này không ư? Chỉ khi Ed đến”.

“Ed đến và chúng tôi đã lên kế hoạch ăn trưa. Tôi đang nấu ăn cho vài người, Ed là một trong số họ. Sau đó, anh ấy nói chuyện điện thoại và chia sẻ với tôi rằng ‘tôi đang cố gắng đảm bảo thỏa thuận với Cristiano Ronaldo đấy’. Vào thời điểm đó, có vẻ như Cristiano sẽ đến Man.City. Và sau đó Ed nhận được cuộc gọi xác nhận. Tôi có một bức ảnh chụp anh ấy ngồi trên chiếc ghế ở phía sau vườn và thực hiện giao dịch đó”.

Thời gian của Ronaldo ở Old Trafford không như kế hoạch khi bị tân HLV Erik ten Hag trục xuất vào cuối năm 2022.

Nhưng thời gian của Ronaldo ở Old Trafford không như kế hoạch, anh ghi 27 bàn sau 54 trận và bị tân HLV Erik ten Hag trục xuất vào năm 2022 ngay trước thềm World Cup Qatar. Siêu sao 38 tuổi người Bồ Đào Nha cũng đã ghi 118 bàn sau 292 trận cho United trong 6 mùa giải đầu tiên cùng Quỷ đỏ.

Tên tuổi của Ronaldo được nâng lên hàng ngũ siêu sao khi anh khoác áo Real Madrid, sau vụ chuyển nhượng kỷ lục trị giá 80 triệu bảng vào năm 2009. Anh ghi 450 bàn sau 438 trận cho gã khổng lồ Tây Ban Nha, đã giành được 4 chức vô địch Champions League, 2 danh hiệu La Liga và 4 Quả bóng Vàng trong thời gian ở Santiago Bernabeu. Sau đó, anh giành thêm 2 chức vô địch Serie A cùng Juventus.

Sau khi rời Man.United, Ronaldo sang chơi bóng ở Saudi Arabia cho Al-Nassr, nơi anh ghi 44 bàn sau 50 lần ra sân. Ronaldo cũng vẫn là nhân tố chủ chốt của tuyển Bồ Đào Nha và nắm giữ kỷ lục ghi 128 bàn sau 205 lần khoác áo tuyển - đều là kỷ lục ghi bàn và số lần khoác áo của bóng đá quốc tế nam.