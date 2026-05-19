Hé lộ 2 trận bán kết “rực lửa” ở Cúp Quốc gia nữ 2026

Tại bảng A, Than Khoáng Sản Việt Nam đụng độ TP.HCM trong trận đấu mà họ rất cần điểm để hiện thực hóa tham vọng đi tiếp. Tuy nhiên, đội bóng vùng mỏ sớm phải nhận trái đắng ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 10, hậu vệ Than Khoáng Sản Việt Nam phá bóng không tốt tạo điều kiện cho Phan Thị Trang xâm nhập vòng cấm.

Cầu thủ của TP.HCM xử lý bóng gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho đại diện phía Nam. Những phút tiếp theo, TP.HCM vẫn là những người kiểm soát thế trận tốt hơn. Họ có sự hiện diện của một ngoại binh cùng dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc.

TP.HCM (áo vàng) thắng 2-0 trước Than KSVN.

Phút 45+2, từ quả đá phạt góc chếch về bên phía cánh phải, Trần Thị Thu Xuân tung cú sút rất đẹp mắt nhân đôi cách biệt cho TP.HCM. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế rất lớn dành cho đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác.

Bước sang hiệp 2, Than Khoáng Sản Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Họ đẩy cao đội hình và gây ra sức ép đáng kể lên phần sân của đối thủ. Tuy nhiên, trong một ngày mà hàng công vùng mỏ thiếu đi sự may mắn, họ không thể ghi bàn và đành chấp nhận thất bại 0-2 trước TP.HCM.

Thái Nguyên T&T (áo xanh) hòa 1-1 trước Phong Phú Hà Nam.

Ở bảng B, Thái Nguyên T&T chơi trên sân nhà và nhập cuộc đầy hứng khởi trước Phong Phú Hà Nam. Về cuối hiệp 1, Ngọc Minh Chuyên mở tỉ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T. Nhưng về cuối hiệp 2, họ không thể giữ vững lợi thế và để Cao Thị Linh ghi bàn ấn định tỉ số hòa 1-1 cho Phong Phú Hà Nam.

Với kết quả này, Thái Nguyên T&T, Phong Phú Hà Nam và TP.HCM, Hà Nội I giành vé vào bán kết Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.