HD Hyundai Electric phối hợp K League tổ chức Ngày hội bóng đá HD tại TP.HCM

Ngày 7/3/2026, sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) trở nên sôi động khi HD Hyundai Electric và K League phối hợp tổ chức chương trình “Ngày hội bóng đá HD”. Sự kiện thu hút gần 120 em nhỏ tham gia lớp học bóng đá, hơn 200 phụ huynh cùng nhiều khách hàng, đối tác của doanh nghiệp.

Đây là hoạt động tiếp nối thành công của Ngày hội bóng đá HD từng diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10/2025. Với mục tiêu lan tỏa niềm đam mê thể thao và tạo cơ hội cho trẻ em Việt Nam tiếp cận môi trường bóng đá chuyên nghiệp, chương trình mang đến một không gian trải nghiệm sôi động và ý nghĩa ngay tại trung tâm bóng đá lớn của phía Nam.

Điểm nhấn của sự kiện là sự góp mặt của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik cùng hai trợ lý Lee Woonjae và Lee Jungsoo. Bên cạnh đó, cầu thủ Bùi Vĩ Hào cũng trực tiếp tham gia hướng dẫn các cầu thủ nhí trong nhiều bài tập kỹ thuật và hoạt động thi đấu giao lưu.

Trong khuôn khổ chương trình, các em nhỏ được các HLV hướng dẫn những kỹ năng cơ bản trong bóng đá như kiểm soát bóng, chuyền bóng, dứt điểm cũng như cách phối hợp trong thi đấu. Không khí buổi tập diễn ra hào hứng khi các em nhiệt tình tham gia từng bài tập, chăm chú lắng nghe những lời khuyên từ các HLV từng có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở lớp học bóng đá, ban tổ chức còn chuẩn bị nhiều hoạt động thể thao bên lề dành cho các em nhỏ và phụ huynh. Những trò chơi vận động, thử thách kỹ năng đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, tràn đầy năng lượng trên sân Thống Nhất.

Tất cả các cầu thủ nhí tham gia chương trình đều nhận được những phần quà từ thương hiệu Adidas, bao gồm áo bóng đá, quần thi đấu, nón lưỡi trai, balo và vớ trắng. Đây vừa là món quà kỷ niệm, vừa là nguồn động viên để các em tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê với trái bóng tròn.

Đại diện HD Hyundai Electric cho biết doanh nghiệp luôn mong muốn mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng. Thông qua các hoạt động thể thao như Ngày hội bóng đá HD, công ty hy vọng có thể truyền cảm hứng và tạo động lực cho thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam theo đuổi ước mơ, góp phần vào sự phát triển của bóng đá trong tương lai.

Phát biểu tại sự kiện, HLV Kim Sang-sik nói: "Tôi vẫn còn nhớ rõ sự hào hứng và nhiệt huyết của các em nhỏ tại sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội năm ngoái. Tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được tổ chức sự kiện lần thứ hai tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay.

Đối với tôi điều quan trọng nhất trong bóng đá là không bao giờ bỏ cuộc. Những gì các em học được hôm nay không chỉ là kỹ năng bóng đá mà còn là sự tự tin và thái độ tin tưởng vào bản thân, theo đuổi ước mơ của mình.

Tôi hy vọng các em đã trải nghiệm mỗi khoảnh khắc tại chương trình với sự chân thành và nhiệt huyết, như thể các em là những người đại diện cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Tôi, Kim Sang-sik, sẽ luôn ủng hộ các em để những nỗ lực hôm nay sẽ gặt hái được nhiều thành quả trong tương lai và những ước mơ quý giá của các em sẽ trở thành hiện thực”.

Trong thời gian tới, HD Hyundai Electric cho biết sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội thông qua thể thao tại Việt Nam, góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá và tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng.