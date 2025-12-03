HCV Paralympic gạ gẫm bé gái 14 tuổi gửi ảnh khoả thân, và cái kết ê chề mất hết mặt mũi

Một VĐV bơi lội người Anh từng giành huy chương vàng Paralympic bị nhóm săn lùng ấu dâm bắt quả tang khi cố gắng dụ dỗ một bé gái 14 tuổi, đòi gửi ảnh khỏa thân và gặp mặt để "hôn và ôm". Tuy nhiên, người này lại thoát án tù gây phẫn nộ.

Gareth Duke, 34 tuổi, từng vô địch nội dung 100m bơi ếch hạng SB6 tại Paralympic London 2012, đã tin mình đang trò chuyện với một cô bé tên "Amelia" trên mạng xã hội. Thực chất, tài khoản đó do nhóm săn lùng ấu dâm có tên Predator Exposure điều hành.

Trong vòng chưa đầy hai tuần, Duke đã chuyển cuộc trò chuyện sang hướng tình dục, gửi ảnh khỏa thân của chính mình và liên tục đòi "Amelia" gửi ảnh nude lại. Anh ta còn hỏi cô bé có muốn gặp mặt không, đề nghị "hôn, ôm" và nói rằng "có thể làm nhiều hơn thế nữa".

Khi Duke đến điểm hẹn ở Leeds để gặp "cô bé", anh ta bị nhóm Predator Exposure đối chất và livestream toàn bộ sự việc lên Facebook. Sau đó cảnh sát được gọi đến.

Tại Tòa sơ thẩm Leeds, Duke thừa nhận tội danh "cố gắng giao tiếp tình dục với trẻ em" (attempted sexual communication with a child).

Thẩm phán Robin Mairs nói rằng trường hợp này "nằm sát ranh giới" giữa tù giam và tù treo, nhưng cuối cùng quyết định cho anh ta án tù treo 10 tháng, phải làm lao động công ích 250 giờ trong 12 tháng, tham gia chương trình phục hồi chức năng 55 ngày và bị cấm tiếp xúc với trẻ em.

Duke cũng bị đưa vào danh sách tội phạm tình dục trong 10 năm và bị áp dụng lệnh cấm quan hệ tình dục với bất kỳ ai dưới 16 tuổi trong 7 năm.

Công tố viên cho biết Duke đã bắt đầu cuộc trò chuyện một cách bình thường nhưng chỉ sau vài ngày đã hỏi "Amelia" có bạn trai chưa và nói rằng anh "thích những cô gái nhỏ hơn mình".

Sau đó anh ta gửi ảnh khỏa thân, đòi ảnh nude đáp lại và nói: "Anh muốn gặp em để hôn và ôm em". Duke khai với cảnh sát rằng anh bị trầm cảm nặng, từng cố tự tử và hành động vì "muốn cảm thấy mình được yêu thương".

Luật sư biện hộ nói thân chủ "hối hận sâu sắc" và đã mất hết mọi thứ: sự nghiệp huấn luyện viên bơi lội, các hợp đồng quảng cáo và danh tiếng.

Thẩm phán Mairs nhận định: "Anh đã đạt được những thành tích phi thường trong thể thao, nhưng hành vi này là một sự sa ngã nghiêm trọng. Tuy nhiên, tôi chấp nhận rằng anh không có ý định thực sự làm hại một đứa trẻ thật sự và đang ở trong trạng thái tâm lý rất tồi tệ".

Duke, hiện sống ở thành phố Wrexham (xứ Wales), sau đó rời tòa mà không phát biểu gì với báo chí.