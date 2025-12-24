Hãy quên tấm HCB oan ức, vì phía trước là tương lai tươi sáng của tuyển Việt Nam!

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại SEA Games 33 với tấm Huy chương Bạc sau một hành trình thi đấu nỗ lực, thể hiện rõ bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường. Dù chưa thể bảo vệ thành công ngôi vô địch như kỳ vọng, kết quả này vẫn tiếp tục khẳng định vị thế, năng lực cạnh tranh cũng như hình ảnh chuyên nghiệp của bóng đá nữ Việt Nam trong bối cảnh trình độ chuyên môn và mức độ đầu tư của các đội tuyển nữ trong khu vực ngày càng được nâng cao.

ĐT nữ Việt Nam đoạt HCB SEA Games 33, nhưng hoàn toàn xứng đáng với tấm HCV nếu không có sai lầm nghiêm trọng của trọng tài biên trong trận Chung kết (Ảnh: Linh Đan).

Trong năm 2025, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã triển khai kế hoạch chuẩn bị toàn diện, khoa học và mang tính dài hạn cho đội tuyển nữ quốc gia, gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu thi đấu tại SEA Games 33 và các giải đấu quan trọng ở cấp độ châu lục. Đội tuyển được tạo điều kiện tối ưu về cơ sở tập luyện, chế độ dinh dưỡng, y học thể thao hiện đại, đồng thời tham gia các chương trình tập huấn và thi đấu quốc tế có chất lượng nhằm duy trì sự ổn định và nâng cao năng lực thi đấu.

Các đợt tập huấn trong nước kết hợp chuyến tập huấn chuyên môn tại Nhật Bản, cùng loạt trận giao hữu với những đối thủ mạnh đến từ châu Á và châu Âu, đã giúp đội tuyển duy trì nền tảng thể lực, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Thành quả rõ nét của quá trình chuẩn bị này là việc đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự Vòng chung kết Giải vô địch nữ châu Á 2026, qua đó tạo tiền đề quan trọng cho hành trình tại SEA Games 33.

ĐT nữ Việt Nam đã thể hiện xuất sắc, đầy kỳ vọng vào tương lai phía trước ở SEA Games 33 (Ảnh: Linh Đan).

Song song với đội tuyển quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục kiên trì triển khai công tác đào tạo dài hạn đối với các đội dự tuyển nữ trẻ, đặc biệt là hai đội U14 và U16 nữ, với mục tiêu xây dựng nguồn lực kế cận bền vững. Từ mô hình đào tạo bài bản, liên tục và có hệ thống này, nhiều cầu thủ đã trưởng thành, khẳng định năng lực và đóng góp tích cực cho đội tuyển nữ quốc gia như Bích Thùy, Thanh Nhã hay Vũ Thị Hoa. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn, lấy đào tạo trẻ làm nền tảng cho sự phát triển ổn định của bóng đá nữ Việt Nam.

Bước vào SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam đối mặt với không ít thách thức về lực lượng khi một số trụ cột giàu kinh nghiệm vắng mặt do chấn thương hoặc đã chuyển sang công tác huấn luyện. Trong bối cảnh chuyển giao thế hệ, ban huấn luyện đã mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ, qua đó tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, từng bước hòa nhập và trưởng thành trong môi trường thi đấu đỉnh cao.

Tại Đại hội, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu ổn định ở vòng bảng, giành quyền vào bán kết và tiếp tục có chiến thắng thuyết phục để tiến vào trận chung kết gặp đội tuyển Philippines. Hành trình đó một lần nữa cho thấy tinh thần đoàn kết, kỷ luật chiến thuật, ý chí thi đấu bền bỉ và bản lĩnh vượt khó – những giá trị đã trở thành nền tảng và bản sắc của bóng đá nữ Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

ĐT nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng nhưng vẫn giữ phong độ ổn định (Ảnh: Linh Đan).

Tấm Huy chương Bạc tại SEA Games 33 không chỉ phản ánh kết quả chuyên môn, mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong lộ trình phát triển bền vững của bóng đá nữ Việt Nam. Thành tích này cho thấy chiều sâu lực lượng, khả năng thích ứng trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong khu vực, đồng thời khẳng định hiệu quả rõ rệt của quá trình đầu tư bài bản, có kế hoạch và tầm nhìn dài hạn.

Quan trọng hơn, SEA Games 33 đã trở thành bước đệm cần thiết để đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện lực lượng, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới những mục tiêu lớn hơn tại Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 cũng như các đấu trường quốc tế trong thời gian tới. Với nền tảng đã được xây dựng vững chắc, sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cùng sự đồng hành của các đối tác và người hâm mộ, đội tuyển nữ Việt Nam có đầy đủ cơ sở để tiếp tục giữ vững vị thế trong khu vực, từng bước vươn tầm châu lục và khẳng định hình ảnh một tập thể chuyên nghiệp, giàu khát vọng, luôn hướng tới tương lai.