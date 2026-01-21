"Hãy gạt bỏ tất cả, đá một trận để Hàn Quốc cũng phải tôn trọng Việt Nam"

Đêm qua 20/1, U23 Việt Nam thua đau U23 Trung Quốc 0-3 ở Bán kết U23 châu Á 2026. Bình luận về kết quả này, BLV Quang Huy nói:

"Khi mà Trung Quốc trong hiệp một tỏ ra sung sức thì tôi cũng phần nào lo ngại việc chúng ta tái diễn hiệp một trận chung kết SEA Games gặp Thái Lan. Hiệp một đó chúng ta đánh mất mình và để thua hai bàn trên sân Rajamangala.

Tuy nhiên, trận đấu ngày hôm nay thì hiệp một chúng ta đã cố gắng, có những lúc bất lợi nhưng cơ bản là có đi có lại và cũng tạo ra những pha nguy hiểm về phía cầu môn của Li Hao.

Thế nhưng đầu hiệp hai thì Trung Quốc bắt đầu chứng tỏ rõ hơn ưu thế về thể lực. So với trận trước, trận này HLV Trung Quốc thay tới sáu cầu thủ trong đội hình chính và sáu người này đã tạo ra một lực lượng có nền tảng thể chất tốt hơn.

Trong khi đó, đội của chúng ta thì càng đá càng lộ ra vấn đề ở hàng công: nhân sự thay thế không thể tạo ra những phương án khác nhau. Hiệp hai vào sân là chạy nhiều để đối phương mệt mỏi, nhưng tuyến giữa và trung vệ khi gặp vấn đề thì lại bí người thay. Trung Quốc chắc chắn đã nghiên cứu rất kỹ.

Trước trận đấu, tôi nghĩ rằng không chỉ người Việt Nam chúng ta tự hào dân tộc đâu, mà nếu xem một cách khách quan thì Việt Nam chơi bóng sinh động hơn, cách đá có thể tạo ra nhiều phương án khác nhau. Lối đá của HLV Kim hướng đến sự mở và chủ động.

Thế nhưng rõ ràng, trận đấu này đầu tiên phải nói là thể lực không bảo đảm, nhiều vị trí không còn là chính mình. Hiệp một chúng ta giữ được thế hòa, nhưng sang hiệp hai thì đội bạn sớm tăng tốc và chúng ta đành chịu thua.

Đặc biệt là Hiểu Minh bị chấn thương. Hiểu Minh rời sân thì hàng thủ chúng ta rơi vào tình trạng khủng hoảng. Thực ra trước khi Hiểu Minh bị đau thì tuyến giữa của chúng ta đã không bảo đảm rồi. Trung Quốc cầm bóng rất thoải mái và chúng ta không còn những miếng đan lát phối hợp chủ động nữa.

Khi điều này xảy ra thì đã thấy không ổn rồi. Và khi chúng ta mất trung vệ chủ chốt, đội Việt Nam bộc lộ rõ việc lực lượng bị mỏng. Cuối cùng, chúng ta thua một trận đậm hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu.

Cá nhân tôi nhìn nhận, dù sao đây vẫn là giải trẻ. Mỗi thất bại, mỗi trận đấu va vấp bằng thực lực, thực chiến với bóng đá trẻ đều là dịp để cầu thủ trưởng thành và tiến bộ trong thời gian tới".

Thất bại khó ngờ này e rằng có thể tạo nên tâm lý tiêu cực cho U23 Việt Nam, trong khi trước mắt chúng ta còn trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc lúc 22h00 ngày 23/1 tới. BLV Quang Huy nói:

"Trước mắt chúng ta là một thử thách rất lớn. Ban đầu khi thấy Hàn Quốc thua Nhật Bản ở bán kết, chúng ta cũng mừng thầm vì nếu vào chung kết gặp Hàn Quốc thì sẽ rất khó cho HLV Kim.

Giờ thì cả Việt Nam và Hàn Quốc đều là bại tướng bán kết và gặp nhau ở trận tranh hạng ba. Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn còn một trận đấu nữa và Việt Nam cần thể hiện tinh thần tốt. Cầu thủ phải chuẩn bị lại thể lực, đầu óc phải nhẹ nhàng hơn.

Tôi hiểu rằng trận thua này tác động mạnh đến tâm lý cầu thủ, nhất là khi để thua Trung Quốc – đội bóng mà chúng ta thường xuyên thắng trong thời gian gần đây. Nhưng bóng đá là vậy, hãy quên đi và chơi với cái đầu nhẹ nhàng khi gặp Hàn Quốc.

Nếu tiếp tục thể hiện sự nhợt nhạt thì toàn bộ những nỗ lực ở bốn trận trước sẽ để lại hình ảnh không đẹp. Hãy gạt bỏ tất cả, đá một trận để Hàn Quốc cũng phải tôn trọng Việt Nam.

Bóng đá trẻ là như vậy, có lúc thế này, có lúc thế kia. Các cầu thủ vẫn còn nhiều cơ hội để trưởng thành, vẫn đang thi đấu thường xuyên ở V-League, đó là môi trường để rèn giũa. Hãy đá một trận sảng khoái để HLV Kim có thể mỉm cười hài lòng sau trận đấu".

Dù đã không thể vào Chung kết, nhưng U23 Việt Nam đã chắc chắn là 1 trong 4 đội mạnh nhất VCK U23 châu Á 2026, một thành tích cũng hết sức đáng nể. BLV Quang Huy nói:

"Hành trình này rất đáng tự hào. U23 Việt Nam đã xây dựng được lối chơi huy động sức mạnh tấn công, không chỉ đá cửa dưới.

Từ thời HLV Park, bóng đá Việt Nam đã trăn trở với lối chơi kiểm soát và chủ động hơn. Hiện tại, HLV Kim là người mạnh dạn áp dụng điều đó. Đây là tiền đề để bóng đá Việt Nam tiếp cận lối chơi hiện đại, chứ không thể mãi đá cửa dưới.

Về lâu dài, chúng ta cần thay đổi. Khi có thêm cầu thủ Việt kiều, cầu thủ nhập tịch, kết hợp với lứa cầu thủ này, bóng đá Việt Nam có thể triển khai lối chơi mở hơn và tiến xa hơn".