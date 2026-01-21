Hậu vệ U23 Việt Nam phải phẫu thuật, nghỉ thi đấu dài hạn

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận Nguyễn Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối chân phải. Cầu thủ này sẽ được phẫu thuật để điều trị chấn thương ngay khi về nước.

Dự kiến, quá trình hồi phục của hậu vệ câu lạc bộ PVF CAND kéo dài ít nhất nửa năm, chưa tính thời gian tập luyện để có thể thi đấu trở lại. Hiểu Minh có thể phải nghỉ thi đấu từ 9 tháng đến 1 năm, thậm chí lâu hơn tuỳ vào tiến độ phục hồi và tập luyện.

Cầu thủ số 4 của U23 Việt Nam bị đau sau tình huống cắt bóng ở góc sân. Pha va chạm với tiền đạo U23 Trung Quốc khiến chân phải của Hiểu Minh tiếp đất lệch.

Đầu gối của trung vệ này quấn băng từ trước, cộng thêm tác động không nhẹ từ pha va chạm khiến Hiểu Minh nằm sân đau đớn. Đội ngũ y tế vào sân ngay lập tức xác định cầu thủ này không thể tiếp tục thi đấu. Anh rời sân bằng cáng và đến bệnh viện ngay sau đó.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik tung Nguyễn Đức Anh (số 5) vào sân. Hàng hậu vệ của U23 Việt Nam lần đầu tiên bị xáo trộn. Trước đó, vị trí thủ môn và 3 trung vệ là những lựa chọn ổn định với sự góp mặt của Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Nhật Minh.

Ngoài chấn thương của Hiểu Minh, U23 Việt Nam mất cả Phạm Lý Đức sau trận thua U23 Trung Quốc. Cầu thủ số 3 bị truất quyền thi đấu sau pha đánh nguội đối phương ở hiệp 2. Án phạt cấm thi đấu của Lý Đức kéo dài 3 trận, bắt đầu từ trận tranh hạng 3 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Hiểu Minh và Lý Đức vắng mặt ở trận gặp U23 Hàn Quốc.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đối mặt với khó khăn rất lớn khi mất 2 trung vệ trụ cột. U23 Việt Nam còn 2 trung vệ là Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh. Trong đó, Đức Anh được đưa vào để thay Hiểu Minh nhưng bị rút ra trong hiệp 2 để nhường chỗ cho 1 tiền đạo là Nguyễn Thanh Nhàn. Khi Lý Đức bị đuổi, U23 Việt Nam hết quyền thay người và Nguyễn Thái Sơn được kéo xuống làm trung vệ.

Ở trận gặp U23 Hàn Quốc, bộ 3 hậu vệ của U23 Việt Nam nhiều khả năng là Nhật Minh, Văn Hà và Đức Anh. Hàng thủ của huấn luyện viên Kim Sang-sik vốn ổn định về nhân sự trong suốt năm qua ở mọi giải đấu nhưng nay bị xáo trộn 2 vị trí. Đây rõ ràng là tổn thất không nhỏ.