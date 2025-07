Hậu vệ U23 Việt Nam 2 lần vô địch V.League về Hạng Nhất làm đồng đội Công Phượng

Sáng 15/7, câu lạc bộ Bình Phước công bố loạt 3 tân binh đều thi đấu ở hàng phòng ngự. Trong đó, cái tên đáng chú ý nhất là Trần Quang Thịnh, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam.

CLB Bình Phước đánh giá trung vệ sinh năm 2001 là mẫu cầu thủ "mang trong mình tinh thần chiến binh, sự quyết liệt trong từng pha tranh chấp và khát khao khẳng định mình trong từng bước chạy". Đội đương kim á quân giải Hạng Nhất kỳ vọng Quang Thịnh sẽ là mảnh ghép giàu tính chiến đấu, mang đến sức mạnh nơi hàng phòng ngự và tinh thần không bỏ cuộc.

Trần Quang Thịnh tập buổi đầu tiên tại CLB Bình Phước.

Trần Quang Thịnh từng khoác áo U23 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á. Anh từng vô địch giải Hạng Nhất trong màu áo câu lạc bộ Công an nhân dân. Khi đội bóng này đổi tên thành Công an Hà Nội thi đấu tại V.League, Quang Thịnh tiếp tục gắn bó dù không còn suất đá chính thường xuyên. Cầu thủ sinh năm 2001 là thành viên đội hình vô địch V.League 2023 của đội bóng ngành công an.

Ở V.League 2024-2025, Trần Quang Thịnh khoác áo câu lạc bộ Nam Định. Anh lần thứ hai giành chức vô địch V.League trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đóng góp của Quang Thịnh không nhiều. Anh chỉ ra sân 2 trận, thi đấu tổng cộng 5 phút trong cả mùa giải. Gia nhập CLB Bình Phước ở giải Hạng Nhất, cơ hội ra sân của Quang Thịnh sẽ tăng lên.

Hai cầu thủ khác ở hàng phòng ngự mà CLB Bình Phước mới công bố là Dương Văn Khoa và Trần Trọng Hiếu. Đội bóng miền Đông Nam Bộ vẫn trong quá trình bổ sung lực lượng sau khi chia tay hàng loạt cầu thủ.

Chiều 14/7, câu lạc bộ Bình Phước công bố tân binh Lương Xuân Trường. Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai quyết định rời câu lạc bộ Hà Tĩnh, chuyển xuống thi đấu ở giải Hạng Nhất Quốc gia theo lời mời gọi của đồng đội cũ Nguyễn Công Phượng.

Ngoài Xuân Trường, Công Phượng cũng chèo kéo một số đồng đội cũ khác về Bình Phước. Đầu tháng 7, hậu vệ Lê Văn Sơn rời HAGL để gia nhập đội đương kim á quân giải Hạng Nhất. Cầu thủ tiếp theo chuyển đến đội bóng này nhiều khả năng là Trần Minh Vương.