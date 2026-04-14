Hậu vệ Man Utd chơi xấu: Giật tóc đối thủ rồi nhận thẻ đỏ

Vòng 32 giải Ngoại Hạng Anh chứng kiến cuộc đọ sức muộn giữa Man Utd và Leeds United. Quãng thời gian 3 tuần không thi đấu trận nào khiến Quỷ đỏ có phần sa sút phong độ và chơi không đúng với khả năng của mình.

Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng khiến Leeds United vào sân với tinh thần quyết tâm lớn. Phút thứ 5, Calvert-Lewin dứt điểm cận thành nhưng không thắng được Lammens, Okafor xuất hiện đúng lúc và cú sút của anh mang về bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Leeds United. Bàn thua sớm khiến Man Utd chao đảo và không còn là chính mình.

Lisandro Martinez giật tóc đối thủ.

Trận này, hàng thủ Man Utd và tiền vệ phòng ngự Ugarte thi đấu rất tệ. Họ liên tiếp mắc sai lầm, chuyền hỏng ở phần sân nhà và một trong những tình huống như vậy khiến Man Utd phải trả giá. Phút 29, sau một loạt pha bóng thiếu tập trung của hậu vệ chủ nhà, Okafor tung cú sút xa đưa bóng đi chạm người Yoro đổi hướng bay vào lưới và tỉ số là 2-0.

Thậm chí, nếu không có may mắn đồng hành, Man Utd đã phải nhận thêm bàn thua ngay trong 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, tình huống mang tính bước ngoặt diễn ra khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR tình huống tranh chấp bóng giữa Lisandro Martinez và Dominic Calvert-Lewin. Hậu vệ của Man Utd đã giật tóc tiền đạo đối phương. Martinez bị xác định đã có hành vi phạm lỗi bạo lực và nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Rất bất ngờ khi tấm thẻ đỏ này lại giúp Man Utd...chơi hay hơn. Trong thế không còn đường lùi, các học trò của HLV Carrick tràn lên tấn công. Phút 69, từ pha tạt bóng rất hay của Bruno, Casemiro bật cao đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Trong 20 phút cuối trận, Man Utd có ít nhất 3 pha bóng nguy hiểm để ghi bàn. Đáng tiếc, Casemiro và đồng đội bỏ lỡ để rồi đành chấp nhận thất bại 1-2 trước Leeds.

Kết quả: Man Utd 1-2 Leeds

Đội hình xuất phát:

Man Utd: Lammens, Mazraoui, Lisandro Martinez, Leny Yoro, Luke Shaw, Casemiro, Ugarte, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Cunha, Sesko

Leeds United: Darlow, Justin, Struijk, Bogle, Bijol, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Aaronson, Okafor, Calvert Lewin.