Hậu vệ Indonesia ngỡ ngàng khi bù giờ từ 2 phút thành... 7 phút

Justin Hubner thừa nhận tuyển Indonesia cũng bất ngờ khi thời gian bù giờ trận gặp Bangladesh được điều chỉnh từ 2 lên 7 phút, trước khi đội nhà ghi thêm 2 bàn.

Tuyển Indonesia đã trải qua những phút cuối đầy kịch tính trong chiến thắng 9-2 trước Bangladesh ở lượt cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý nhất là việc thời gian bù giờ ban đầu được thông báo chỉ 2 phút, sau đó được điều chỉnh lên 7 phút.

Theo Justin Hubner, các cầu thủ Indonesia cũng không hiểu chuyện gì xảy ra khi bảng điện tử xuất hiện con số 2 phút. “Ban đầu chúng tôi nghĩ: Cái quái gì thế này, sao lại chỉ có 2 phút bù giờ? Chúng ta đang chơi một trận đấu khác hay sao?”, hậu vệ này chia sẻ sau trận.

Tuy nhiên, thời gian bù giờ sau đó được tăng thêm 5 phút. Indonesia tận dụng quãng thời gian này để ghi liên tiếp hai bàn ở phút 90+6 và 90+7, qua đó hoàn tất chiến thắng 9-2.

Hai pha lập công cuối trận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Indonesia và Malaysia cùng có 4 điểm trước lượt đấu cuối, trong khi hai trận diễn ra đồng thời. Malaysia thắng Singapore 6-0, còn Indonesia cần một chiến thắng đủ đậm trước Bangladesh để cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Justin Hubner cùng Indonesia có chiến thắng khó tin 9-2 trước Bangladesh.

Sau khi ghi 7 bàn, Indonesia vẫn chưa vượt Malaysia về hiệu số. Hai bàn thắng trong thời gian bù giờ giúp đội chủ nhà kết thúc vòng bảng với 11 bàn thắng, hiệu số +9, qua đó vượt Malaysia nhờ ghi nhiều bàn hơn.

HLV John Herdman cho biết con số 2 phút ban đầu là một sai sót, trong bối cảnh trận đấu có nhiều lần gián đoạn và VAR can thiệp. Tuy nhiên, việc thời gian bù giờ được thay đổi sau khi bảng thông báo đã được đưa ra khiến những phút cuối trận trở thành tâm điểm tranh cãi.

Malaysia sau đó đã đề nghị FIFA giải thích về quyết định điều chỉnh thời gian bù giờ. FAM cho biết động thái này nhằm làm rõ quy trình của tổ trọng tài, không phải yêu cầu xem xét lại kết quả trận đấu.

Trong khi đó, Hubner chỉ tập trung vào diễn biến trên sân. Sau cú sốc ban đầu vì con số 2 phút, tuyển Indonesia tiếp tục thi đấu và tận dụng tối đa khoảng thời gian được cộng thêm để giành chiến thắng quyết định.