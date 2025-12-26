Hậu vệ giành HCV SEA Games ngậm ngùi chia tay U23 Việt Nam vào phút chót

Vào sáng ngày 26/12, U23 Việt Nam lên đường đi Qatar tập huấn để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Hậu vệ Đặng Tuấn Phong đã không góp mặt cùng toàn đội trong chuyến đi. Được biết, cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 33 bị lật cổ chân trong quá trình tập luyện tại Hà Nội. Chấn thương này dự kiến mất vài tuần để hồi phục, do đó Tuấn Phong đành ngậm ngùi nói lời chia tay giải U23 châu Á 2026.

Đặng Tuấn Phong chia tay U23 Việt Nam vì chấn thương

Đặng Tuấn Phong sinh năm 2003, thi đấu ở vị trí trung vệ. Anh góp mặt trong nhiều giải đấu thành công của U23 Việt Nam thời gian qua như U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.

U23 Việt Nam sẽ có 1 trận giao hữu tại Qatar gặp U23 Syria vào ngày 30/12 trước khi chính thức bước vào hành trình U23 châu Á. Tại giải đấu sắp tới, đoàn quân áo đỏ nằm cùng bảng với Kyrgyzstan, Jordan và Saudi Arabia. Trận ra quân của U23 Việt Nam diễn ra lúc 18h30 ngày 7/1 gặp U23 Jordan.