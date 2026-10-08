Hậu vệ đội tuyển Indonesia: Việt Nam, Thái Lan và Malaysia không cùng đẳng cấp với chúng tôi

Justin Hubner đã đưa ra một thông điệp sau khi cùng Indonesia giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Hậu vệ của đội tuyển Indonesia bày tỏ niềm tự hào về danh hiệu đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 35 năm của đội tuyển xứ vạn đảo, đồng thời tự tin tuyên bố các đối thủ ở khu vực "đã không cùng đẳng cấp với chúng tôi".

Chiến thắng lịch sử của Indonesia tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 35 năm, mang lại niềm vỡ òa cho người hâm mộ xứ vạn đảo. Ngay sau khi nâng cao chiếc cúp vô địch, trung vệ trụ cột Justin Hubner đã lập tức gây chú ý với những phát biểu đầy đanh thép trên trang cá nhân.

Đầu tiên, anh không giấu nổi sự tự hào và xúc động trước cột mốc đáng nhớ này: "Chúng tôi là những nhà vô địch. Tôi thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi rất tự hào khi là một phần của đội bóng này và giúp Indonesia giành được danh hiệu đầu tiên. Chúng tôi đã chứng minh vì sao mình là đội tuyển mạnh nhất tại giải đấu này với một tinh thần thép đáng kinh ngạc".

Thế nhưng, đằng sau vinh quang chói lọi trên sân cỏ là những góc khuất đầy áp lực và cay đắng ngoài lề mà cầu thủ này phải chịu đựng. Hubner tiết lộ rằng trong suốt thời gian chiến dịch diễn ra, anh và những người thân yêu đã trở thành mục tiêu của vô số cuộc công kích trên không gian mạng, thậm chí phải nhận hàng loạt tin nhắn đe dọa tính mạng.

Hubner đã chơi tốt tại FIFA ASEAN Cup 2026

Song, thay vì suy sụp hay lùi bước trước những lời đe dọa nguy hiểm ấy, ngôi sao gốc Hà Lan lại biến tất cả thành ngọn lửa thúc đẩy bản thân chiến đấu quyết liệt hơn để bảo vệ thành quả.

"Giải đấu này thực sự mang tính chất cá nhân đối với tất cả những kẻ đã thể hiện sự thù ghét nhắm vào vợ, con gái cùng gia đình tôi và gửi lời đe dọa tính mạng tới họ. Đây chính là những gì sẽ xảy ra khi họ chọc giận tôi. Vậy nên, gửi tới tất cả những ai nói xấu tôi: Họ đã phạm phải một sai lầm lớn và điều đó thực sự càng tiếp thêm động lực cho tôi mà thôi", hậu vệ của Fortuna Sittard nói.

Bên cạnh lời đáp trả đanh thép dành cho các cổ động viên quá khích, Hubner cũng thẳng thắn khẳng định vị thế vượt trội của bóng đá Indonesia ở thời điểm hiện tại. Anh cho rằng nền bóng đá xứ vạn đảo giờ đây đã bứt phá ngoạn mục và bỏ lại các đối thủ Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam và Malaysia ở phía sau.

Hậu vệ này nhấn mạnh đầy tự tin: "Đây là Indonesia, và tôi sẽ nói với họ một lần nữa: Họ không còn ở cùng đẳng cấp với chúng tôi nữa. Chúng tôi mới là những vị vua thực sự. Danh hiệu vô địch cùng phong độ áp đảo vừa qua chính là minh chứng rõ ràng nhất".