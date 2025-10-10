Hạt Dẻ đi xem bóng rổ mà xinh thế!

Tại giải Saigon Pro-Am Basketball Cup 2025, sự xuất hiện của Hạt Dẻ - con gái MC Quyền Linh đã thu hút sự quan tâm của khán giả và giới truyền thông. Với trang phục giản dị với áo phông trắng oversize, quần short và mái tóc đen dài suôn mượt, Hạt Dẻ vẫn nổi bật giữa đám đông nhờ diện mạo tươi sáng và thần thái tự nhiên.

Hạt Dẻ khoe nhan sắc ngọt ngào trên sân bóng rổ

Hạt Dẻ khoe nhan sắc cực kỳ ngọt ngào đã có mặt tại NTĐ Hồ Xuân Hương (Video: vietnamproambasketballchampionship)

Hạt Dẻ từng được biết đến là gương mặt quen thuộc trong các giải bóng rổ học đường. Ái nữ MC Quyền Linh từng thi đấu và thể hiện niềm yêu thích đặc biệt dành cho môn thể thao này.

Saigon Pro-Am Basketball Cup 2025 diễn ra từ ngày 5–12/10 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM), quy tụ 10 đội bóng phong trào và bán chuyên hàng đầu thành phố. Giải cho phép mỗi đội đăng ký tối đa 2 ngoại binh, là sân chơi tiền đề cho Vietnam Pro-Am Championship 2025. Các đội nổi bật gồm IN'N'OUT với Kentrell Barkley, Next Level Hyperhall có Stefan Nguyễn, và Solar với lực lượng Nha Trang Dolphins. Giải đấu không chỉ mang tính cạnh tranh mà còn góp phần thúc đẩy phong trào bóng rổ trẻ tại TP.HCM.