Harry Kewell, Phù thủy xứ Oz và những thăng trầm để phải nói 'giá như'

Năm 12 tuổi, Harry Kewell đã khiến các ông thầy choáng váng. Sau khi cùng đội U13 Marconi Stallions vô địch tiểu bang New South Wales, anh được HLV Stephen Treloar yêu cầu viết ra giấy các mục tiêu trong tương lai. Cậu nhóc nổi tiếng tự tin đến từ tây Sydney đã vạch ra một lộ trình rõ ràng và chi tiết, từ việc chơi cho đội trẻ của tiểu bang đến khoác áo đội U17, U20 quốc gia rồi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, sau đó chuyển sang nghiệp huấn luyện ở tuổi 40.

Ông thầy Treloar vẫn giữ mảnh giấy ấy, và khi nhìn lại, nói rằng Kewell đã hoàn thành mọi mục tiêu. Không những vậy, anh còn đạt được những cột mốc ngoài dự tính, như vô địch Champions League và FA Cup cùng Liverpool, hai lần dự World Cup cùng Australia và năm 2012, được vinh danh là Cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại của xứ sở kangaroo.

Còn một chi tiết Kewell không thể đoán trước, là việc hiện thực hóa giấc mơ ở bên ngoài quê hương. Năm 15 tuổi anh đã rời khỏi Australia để tới Anh sau khi gây ấn tượng với đội trẻ Marconi Stallions và giành được tấm vé tới Leeds United tập luyện 4 tuần, theo một chương trình giao lưu giữa hai nước.

Harry Kewell trong màu áo Leeds United.

Cùng với đồng đội Brett Emerton, hai người tự bay đến Sân bay Heathrow (London), tìm đường tới Ga Kings Cross để bắt chuyến tàu tới Leeds. Họ suýt bị đuổi khỏi Elland Road (sân nhà, cũng là trụ sở của Leeds) vì các nhân viên bảo vệ lầm tưởng là đám nhóc thâm nhập trái phép.

“Chúng tôi tới để gặp Paul Hart (HLV đội trẻ của Leeds)”, Kewell dõng dạc nói. Và phần còn lại, như người ta vẫn nói, là lịch sử.

Thật ra hành trình bóng đá của Kewell bắt đầu từ trước đó rất lâu. Khi còn nhỏ anh đã được tiếp xúc với nhiều môn thể thao, như bóng bầu dục, quần vợt và golf. Không phải môn nào Kewell cũng là người giỏi nhất, nhưng chắc chắn anh nằm trong số những người đứng đầu. Tuy nhiên Kewell chọn gắn bó với bóng đá, bởi tìm thấy tình yêu với nó.

Harry Kewell lúc còn là cầu thủ trẻ.

Hàng ngày Kewell đều tới công viên Smithfield của Tây Sydney, tâng bóng trong suốt chặng đường đi, sau đó một mình tập luyện bằng cách chuyền bóng vào tường gạch, rê qua các cột gỗ và cố gắng uốn cong quỹ đạo bóng qua các gốc cây. Từ đó Kewell hình thành bộ kỹ năng đặc biệt, với rất nhiều sự tinh tế, một chút ma thuật và những cú sút chân trái ngoạn mục. Không phải ngẫu nhiên anh được mệnh danh là “Phù thủy xứ Oz” trong những năm tháng vàng son của Leeds.

Mặc dù vậy, điểm mạnh nhất của Kewell là nhãn quan chiến thuật. “Tôi thường được mọi người nhận xét là giỏi đọc trận đấu'. Tôi có thể phát hiện các khía cạnh mang lại thành công hoặc đưa đội bóng đến tình thế khó khăn. Và tôi cũng dễ thích nghi để không ngại lối chơi thiên về thể lực hay kiểm soát bóng. Tôi thoải mái điều chỉnh phong cách của mình sao cho phù hợp”, Kewell chia sẻ.

Tiếc rằng người hâm mộ bóng đá không được chiêm ngưỡng quá lâu những phẩm chất tuyệt vời của Kewell. Sự nghiệp của anh liên tục bị gián đoạn bởi các chấn thương. Đặc biệt khi Leeds phải bán tháo các tài năng để giải quyết vấn đề tài chính, dẫn đến việc Kewell tới Liverpool, nơi anh đã 7 lần phải phẫu thuật trong 6 năm ở Anfield.

Kewell chỉ ghi 16 bàn trong 139 trận khoác áo Liverpool.

Trong 6 năm tại Anfield, anh trải qua 7 ca phẫu thuật.

Những tồi tệ này tất nhiên cũng nằm ngoài dự tính của Kewell. Như ở trận chung kết Champions League 2005, anh bất ngờ được HLV Rafa Benitez chọn đá chính. Và trong trận đấu của cuộc đời, theo chính Kewell mô tả, anh lại bất ngờ chấn thương nặng để rời sân ngay trong hiệp một.

Một năm sau, vì ngón chân bị nhiễm trùng, anh cũng vắng mặt ở một trong những trận lớn nhất trong lịch sử bóng đá Australia: trận gặp Italia ở vòng 1/8 World Cup 2006. Sau này ở Galatasaray, Melbourne Victory, Al-Gharafa rồi Melbourne Heart, Kewell không bao giờ tái hiện lại hình ảnh “Phù thủy xứ Oz” giai đoạn 1996-2003 tại Leeds.

Kewell thừa nhận đôi khi anh đặt ra mệnh đề “giá như”. Ví dụ, giá như không bị chấn thương hành hạ, điều gì sẽ xảy ra? Tuy nhiên theo thời gian, anh đã học được cách chấp nhận. “Thật đau lòng, nhưng đó là bóng đá. Bạn phải chấp nhận cả những điều tích cực và tiêu cực”, Kewell nói.

Kewell từng đưa Yokohama F. Marinos tới chung kết AFC Champions League 2023/24.

Vì vậy, Kewell cũng chấp nhận những điều nằm ngoài dự liệu. Ông bước vào nghiệp huấn luyện 3 năm trước khi đón sinh nhật thứ 40, và sau một thập kỷ với vai trò HLV, vẫn chưa thể đạt được mục tiêu dẫn dắt một CLB lớn (tuyệt nhất nếu đó là Liverpool) và vươn tới những đỉnh cao. Ngoại trừ thời gian ngắn gặt hái thành công hạn chế cùng U21 Watford và Crawley Town, ông chỉ trụ lại Notts County, Oldham Athletic, Barnet và Yokohama F. Marinos không lâu trước khi bị sa thải.

Tuy nhiên, sự tự tin và khát khao chiến thắng của Kewell chưa bao giờ mất đi, tương tự nhãn quan chiến thuật sắc bén cũng như khả năng thích ứng cao.

Ở tuổi 47, “Phù thủy xứ Oz” sẵn sàng bước vào cuộc phiêu lưu mới cùng Hà Nội FC và mang tất cả những kinh nghiệm cùng kiến thức sâu rộng để đưa đội bóng áo tím trở lại vị thế vốn có. Nếu thành công, có thể đây sẽ là nơi khởi phát một lộ trình thành công mới cho tương lai của Kewell.