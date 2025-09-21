Harry Kane tiếp tục lập hat-trick cho Bayern Munich

Harry Kane ghi hat-trick thứ 2 chỉ sau 4 vòng đấu Bundesliga và 13 bàn sau 7 trận của mùa giải mới.

Đội trưởng đội tuyển Anh đã ghi bàn mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ, và thực hiện thành công 2 quả phạt đền sau đó - nâng tổng số bàn thắng của anh cho CLB lên 12 chỉ sau 6 trận trên mọi đấu trường mùa giải mới - và là 13 bàn sau 7 trận, bao gồm cả trận Siêu cúp Đức. Cú hat-trick trước đó của Harry Kane là trong trận mở màn Bundesliga với chiến thắng 6-0 trước RB Leipzig.

Bayern đã may mắn khi chủ nhà Hoffenheim không tận dụng được lợi thế áp đảo ban đầu sau khi HLV Vincent Kompany quyết định xoay tua đội hình với 5 sự thay đổi so với đội hình đã đánh bại Chelsea 3-1 tại Champions League hôm thứ Tư. Trong số đó, Nicolas Jackson có trận đá chính đầu tiên kể từ khi chuyển đến từ Chelsea, và Lennart Karl, 17 tuổi, có trận ra sân đầu tiên tại Bundesliga cho Bayern.

Fisnik Asllani của Hoffenheim chỉ sút trúng cột dọc sau khi nhận đường chuyền từ thủ môn Manuel Neuer của Bayern, người đã sút bóng thẳng đến chân tiền đạo của Hoffenheim sau đường chuyền về của Jonathan Tah. Hoffenheim vẫn là đội chơi tốt hơn cho đến khi Karl khiến hàng phòng ngự của họ bất ngờ với một quả phạt góc mà Kane chạy đến cột dọc gần để mở tỷ số ở phút 44. “Điều quan trọng là khi hiệp một không hoàn hảo, chúng tôi phải phản ứng. Chúng tôi đã làm được điều đó”, Kompany nói. “Chúng tôi đã khởi đầu hiệp hai tốt hơn ngay lập tức”.

Bayern Munich thắng 4-1 tại Hoffenheim trở thành đội có khởi đầu Bundesliga tốt nhất từ trước đến nay sau 4 vòng đấu.

Vladimir Coufal ghi bàn an ủi cho Hoffenheim ở những phút 82 với cú đá phạt đền. Nhưng cầu thủ vào sân thay người Serge Gnabry của Bayern đã hoàn tất chiến thắng 4-1 từ góc hẹp ở phút 90+9. Giành được 12 điểm tuyệt đối với hiệu số bàn thắng bại trên 15 của Bayern chính là thành tích tốt nhất sau 4 vòng đấu đầu tiên của Bundesliga kể từ khi giải đấu này ra đời vào năm 1963.

Mối lo ngại duy nhất của Bayern là chấn thương bắp chân rõ ràng đã buộc hậu vệ người Hàn Quốc, Kim Min-jae phải rời sân trong hiệp hai. “Chúng tôi vẫn chưa có chẩn đoán chính xác. Chúng tôi chỉ còn cách chờ đợi”, thành viên ban lãnh đạo Bayern phụ trách thể thao Max Eberl cho biết. Bayern hiện không có sự phục vụ của các hậu vệ Josip Stanisic, Raphael Guerreiro, Alphonso Davies và Hiroki Ito do chấn thương. Ngôi sao Jamal Musiala nhiều khả năng nghỉ đến cuối năm sau khi bị gãy chân tại Club World Cup.

Ở các diễn biến khác. Hamburg đã phải chờ đợi quá lâu để tận hưởng lại chiến thắng. Hamburger, đội đã trải qua bảy mùa giải gần nhất ở giải hạng nhì, đã giữ vững phong độ trên sân nhà để có được chiến thắng đầu tiên tại Bundesliga kể từ năm 2018, với tỷ số 2-1 trước Heidenheim. Các bàn thắng của Luka Vuskovic và Rayan Philippe đã giúp đội bóng giành chiến thắng đầu tiên kể từ khi thăng hạng.

Nhà vô địch giải hạng nhì Cologne đã thua lần đầu tiên kể từ tháng 4, với tỷ số 1-3 trước RB Leipzig. Trong khi đó, Freiburg đã đánh bại Werder Bremen 3-0 trên sân khách. Victor Boniface một lần nữa được tung vào sân từ băng ghế dự bị cho Bremen.

Mainz đã giành chiến thắng 4-1 trên sân Augsburg bất chấp thẻ đỏ của Dominik Kohr ở phút 53 khi đội bóng đang dẫn trước 2-0.