Khi chuyến bay chở đội hình và ban huấn luyện Bayern Munich lướt vào góc tây nam của đảo Síp vào buổi tối sớm thứ Hai cho trận đấu tại Champions League, một số cầu thủ giàu kinh nghiệm và từng đoạt nhiều danh hiệu có thể sẽ suy ngẫm rằng, cho đến gần đây, họ chưa từng nghĩ mình sẽ có mặt ở đây khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối thủ của họ, Pafos, chắc chắn đã đi một chặng đường dài để hít thở không khí hiếm hoi này, loại bỏ trên đường đi không ít tên tuổi lớn như Crvena Zvezda – đội bóng từng đánh bại Bayern trong trận bán kết kịch tính trên con đường trở thành nhà vô địch châu Âu năm 1991.

Việc bất ngờ tìm thấy mình ở một nơi không mong đợi là chủ đề tiếp nối từ cuối tuần của Bayern. Đúng vậy, họ chắc chắn mong đợi chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Werder Bremen (một cái tên, giống như các chàng trai từ Belgrade, từng có những thời kỳ huy hoàng hơn trong quá khứ) vào tối thứ Sáu, nhưng lần này, nó dường như tập trung vào thành tích cá nhân hơn là tập thể.

Với hai bàn thắng trong số bốn bàn, Harry Kane đã đạt mốc 100 bàn cho Bayern, và trong thời gian nhanh chóng kỷ lục. Thực tế, anh đạt được điều này nhanh hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Cristiano Ronaldo đạt 100 bàn cho Real Madrid sau 105 trận, ngang bằng với Erling Haaland tại Manchester City, nhưng Kane chỉ cần 104 trận. Một số người sẽ dùng điều này để hạ thấp thành tích của đội trưởng tuyển Anh tại Đức, quên mất rằng những bàn thắng vào lưới Bochum hay Darmstadt có thể dễ dàng so sánh với việc Ronaldo "ăn no" trước Hercules và Granada, hay Haaland trước Luton, Ipswich và Burnley.

Sự tất yếu của Kane ở kỷ nguyên Bayern khiến việc anh đạt mốc và phá kỷ lục trước Werder gần như không phải là câu hỏi "liệu có" mà là "khi nào". Câu trả lời là giữa hiệp hai, khi chủ nhà đã dẫn 2-0 và Kane đã ghi bàn thứ 18 liên tiếp từ chấm phạt đền thành công. Lúc đó, trông như Luis Diaz sẽ dứt điểm khi lướt vào khu vực cấm địa. Dù anh ấy cố tình chuyền hay sút hỏng, không quan trọng; Kane điều chỉnh khéo léo để nuốt chửng cơ hội, sút vào góc xa qua tay thủ môn tân binh ấn tượng Karl Hein (người được mượn từ Arsenal)

Dù ai cũng biết kỷ lục sắp tới, nhưng việc đạt được nó là khoảnh khắc để cầu thủ, đồng đội và CLB cùng đánh giá rằng, Bayern đã mua về một thứ gần như chắc chắn nhất trên thị trường chuyển nhượng, nhưng không ai có thể tưởng tượng nó sẽ diễn ra tốt đẹp đến thế. Sự thành công vang dội của Kane tại Munich không chỉ nằm ở bàn thắng; "đó là cách anh ấy giúp đội bóng cả khi có và không có bóng", tiền vệ Joshua Kimmich nói, gọi anh là "phi thường". Nhưng chính thái độ của Kane, sự lãnh đạo khiêm tốn khiến anh nhanh chóng được đưa vào hội đồng đội bóng sau khi đến năm 2023, sự kiên nhẫn với các nghĩa vụ thương mại ngày càng tăng của Bayern (như chuyến thăm Lễ hội bia Oktoberfest truyền thống cuối tuần), và việc thích nghi mượt mà với các sự kiện dành cho fan hâm mộ – tất cả đều là phần của gói hoàn hảo.

Harry Kane đã ghi 18 quả phạt đền thành công trên 18 lần thử cho Bayern Munich, nhưng anh cũng để lại dấu ấn ngoài sân cỏ. Ảnh: Matthias Schräder/AP

Dù bình tĩnh – điều được đánh giá cao trong môi trường vốn là lãnh địa của sự khoa trương và kịch tính – Kane bản thân cũng bị bất ngờ bởi trải nghiệm ở Bayern. Không bí mật gì khi anh từng thấy mình là "người của Premier League" suốt đời, chuyển lên một nấc thang để tranh đoạt danh hiệu và cuối cùng vượt qua kỷ lục ghi bàn hiện đại của Alan Shearer. Việc đến Bayern có nghĩa là tạm gác mục tiêu cá nhân đó để theo đuổi mục tiêu chính là danh hiệu tập thể và sự hiện diện ổn định ở Champions League – thứ mà sự thiếu hụt đã khiến nhiều người không dám công khai xếp anh vào hàng siêu sao như Ronaldo và Messi.

Điều Kane có lẽ không lường trước được là cách Bayern thay đổi cách nhìn của anh về bản thân, sự nghiệp và di sản tiềm năng. Luôn có giả định rằng Kane và Bayern là cuộc hôn nhân mang tính đa dụng, đôi bên cùng có lợi, và một lúc nào đó anh sẽ trở về nhà để tìm 48 bàn thắng vượt Shearer (tin đồn gần đây về điều khoản giải phóng 65 triệu euro trong hợp đồng Bayern của anh).

Khi nói chuyện trong ánh hào quang sau trận thứ Sáu, việc Kane rời Bayern dường như còn xa vời, dù anh thừa nhận ý định dài hạn ban đầu. "Khi tôi đến đây, tôi có lẽ đang nghĩ về kỷ lục Premier League", anh thừa nhận với các nhà báo. Nhưng nếu mức độ xuất sắc của Kane đã khiến Bayern và bóng đá Đức choáng ngợp, thì việc CLB phù hợp và thỏa mãn anh đến mức nào cũng khiến anh bất ngờ. "Kể từ khi tôi ở đây, tôi đã tận hưởng rất nhiều", anh nói. "Chỉ việc chơi ở cấp độ này, tham gia những đêm lớn ở Champions League và là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho Champions League. Tôi không chỉ muốn tập trung vào những thứ cá nhân mà tiếp tục thúc đẩy bản thân và xem chúng ta có thể đi xa đến đâu."

Ghi bàn là “cơn nghiện”, nhưng việc là phần của văn hóa chiến thắng không ngừng nghỉ cũng vậy. Vì vậy, nếu cuối tuần này là về con số, thì nó cũng nhắc nhở rằng những con số đó chỉ là cách định lượng vinh quang mà Kane và Bayern mong muốn, và ngày càng rõ ràng rằng họ muốn điều đó cùng nhau; Kane cũng làm rõ rằng anh mở lòng thảo luận về việc gia hạn hợp đồng hết hạn năm 2027 – điều mà ít ai mong đợi sẽ xảy ra.

"Tôi nghĩ họ hài lòng với tôi", tiền đạo 32 tuổi nói, "và tôi hài lòng với họ." Lúc này, có cảm giác rằng không phải là 100 bàn của Kane với Bayern, mà là 100 bàn đầu tiên của anh với Bayern.