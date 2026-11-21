Harry Kane chấn thương nặng.

Trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước Cologne trên sân nhà tại vòng 10 Bundesliga rạng sáng 21/11 đã mang đến một kịch bản tồi tệ vượt ngoài tầm kiểm soát cho Bayern Munich. Không chỉ đánh rơi những điểm số quý giá, đoàn quân của HLV Vincent Kompany còn phải hứng chịu tổn thất nghiêm trọng về mặt nhân sự khi chân sút chủ lực Harry Kane dính chấn thương nặng và buộc phải rời xa sân cỏ trong thời gian dài.

Sự cố xảy đến ngay ở phút 18 của trận đấu. Sau một nỗ lực dứt điểm, tiền đạo người Anh bất ngờ đổ gục xuống sân với vẻ mặt đầy đau đớn ở vùng mắt cá chân trái. Ngay sau khi nhận được sự chăm sóc từ đội ngũ y tế, Kane buộc phải rời sân theo quyết định của HLV Kompany.

Trực tiếp xác nhận với truyền thông sau trận đấu, Giám đốc Thể thao Max Eberl cho biết Harry Kane bị rách dây chằng chày mác ở mắt cá chân. Với mức độ tổn thương này, thủ quân tuyển Anh sẽ mất khoảng ba tháng để hồi phục hoàn toàn.

Harry Kane chấn thương nặng (Ảnh: Getty)

Nỗi ám ảnh chấn thương tại sân Allianz Arena chưa dừng lại ở đó. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, Michael Olise cũng gặp vấn đề tương tự ở mắt cá chân trái. Chia sẻ về trường hợp của Olise, HLV Vincent Kompany tỏ ra thận trọng nhưng vẫn giữ sự lạc quan khi cho rằng đây chỉ là biện pháp rút người nhằm phòng ngừa rủi ro và kỳ vọng cậu học trò sẽ sớm ổn định trở lại vào đầu tuần tới.

Trước khi Kane và Olise gia nhập danh sách bệnh binh, đội bóng nước Đức vốn đã phải chật vật xoay xở vì sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột như Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Diaz hay Ismael Saibari. Việc mất thêm trung phong số một Harry Kane trong suốt ba tháng tới chắc chắn sẽ đặt HLV Vincent Kompany vào một bài toán nan giải.

Tiên