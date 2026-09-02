Harper Beckham xúc động nhắn gửi anh hai: Cô bé trong sáng vẫn có điểm tựa giữa sóng gió gia tộc

Con gái út nhà Beckham - tiểu thư Harper Beckham mới đây đã chia sẻ khoảnh khắc thân thiết bên anh trai Romeo với lời nhắn đầy tình cảm. Trong bức ảnh được đăng tải, hai anh em cùng xuất hiện trong một khung hình đời thường, cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa những người con của David Beckham và Victoria.

Đi kèm hình ảnh, Harper viết một lời chúc dài dành cho anh hai Romeo. Cô bé 15 tuổi gọi anh trai là một trong những “hình mẫu lớn nhất” trong cuộc đời mình và khẳng định sẽ luôn ngưỡng mộ anh. “Em thật may mắn khi có anh là anh trai và thực sự không biết mình sẽ làm gì nếu không có anh”, Harper viết.

Cô cũng gửi lời cảm ơn Romeo vì luôn là người để mình nhìn vào, ngưỡng mộ và tự hào. Harper hy vọng tuổi mới sẽ mang đến cho anh trai thật nhiều hạnh phúc, tình yêu và những điều anh mong muốn, bởi theo cô, Romeo hoàn toàn xứng đáng với những điều tốt đẹp ấy.

Harper thân thiết với anh trai thứ hai trong nhà (Ảnh: IGNV)

Lời nhắn của Harper nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi nó cho thấy sự gắn bó giữa cô với Romeo, trong bối cảnh gia đình Beckham vẫn đang trải qua những rạn nứt liên quan đến người con cả Brooklyn. Victoria Beckham cũng chia sẻ lại bài đăng của con gái và bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà Harper dành cho Romeo. “Điều này khiến trái tim mẹ tan chảy”, bà viết.

Trong số những người con nhà Beckham, Harper được cho là đặc biệt thân thiết với Romeo và Cruz. Cuối tuần trước, cô cùng David và Victoria tới Reading Festival để cổ vũ Cruz, biểu diễn cùng ban nhạc The Breakers. Cruz cũng dành một khoảnh khắc đặc biệt cho em gái khi từ trên sân khấu gọi cô là “em gái nhỏ” và dành tặng một ca khúc. Trước đó, Harper cùng gia đình được cho là đã trải qua mùa hè trên siêu du thuyền của nhà Beckham.

Những hình ảnh và lời nhắn này phần nào cho thấy Harper vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với các anh trai, đặc biệt là Romeo và Cruz. Tuy nhiên, với Brooklyn, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Theo truyền thông Anh, Harper từng chủ động tìm cách nối lại quan hệ với anh cả. Đầu năm nay, cô một mình tới căn biệt thự ở Beverly Hills nơi Brooklyn sống cùng vợ Nicola Peltz. Thời điểm đó, David Beckham vừa nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, chỉ cách căn nhà khoảng 5 dặm.

Harper Beckham ra về thất vọng khi đến thăm anh cả nhưng không thể gặp mặt (Ảnh: London Entertainment for CA Post)

Tuy nhiên, không có ai ở nhà và cũng không được chào đón nên Harper phải để lại một lá thư. Sau đó, cô bị các tay săn ảnh ghi lại hình ảnh tại khu vực này. Brooklyn về sau cáo buộc bố mẹ đã sắp xếp để những bức ảnh được chụp, nhưng phía David và Victoria phủ nhận.

Harper đã phải xa cách với anh cả suốt thời gian dài vì mâu thuẫn gia đình (Ảnh: IGNV)

Mâu thuẫn giữa Brooklyn và gia đình Beckham kéo dài từ năm ngoái. Trước Giáng sinh, anh được cho là đã chặn David và Victoria trên Instagram. Các luật sư sau đó yêu cầu mọi liên lạc giữa hai bên được thực hiện thông qua đại diện pháp lý.

Đến tháng 1, Brooklyn công khai tuyên bố đã cắt đứt quan hệ với gia đình. Anh nói mình không còn là một phần của “Brand Beckham” và đưa ra những chỉ trích gay gắt nhằm vào bố mẹ cùng các thành viên khác.

Điều khiến câu chuyện trở nên buồn hơn là Harper từng có mối quan hệ rất thân thiết với Brooklyn. Một nguồn tin thân cận gia đình Beckham khẳng định cô bé rất đau lòng khi anh trai không còn nói chuyện với mình và không hiểu lý do vì sao mối quan hệ giữa hai người lại trở nên như vậy.

ha