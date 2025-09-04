Harper Beckham ngày càng quyến rũ, diện áo cúp ngực khoe nhan sắc và vóc dáng "tiểu mỹ nhân" bên Victoria gây sốt!

Gia đình Beckham vốn nổi tiếng là "tường thành nhan sắc" trong làng giải trí và thời trang thế giới. Nếu như David Beckham là biểu tượng nam thần, Victoria Beckham là biểu tượng thanh lịch và quyền lực, thì nay cô con gái út Harper Beckham đang dần chứng minh bản thân xứng đáng là "nối tiếp thế hệ visual" của nhà Becks.

Mới đây, David Beckham chia sẻ loạt ảnh vợ và con gái trên Instagram cá nhân hơn 82 triệu người theo dõi, nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen quốc tế. Trong khung hình, tiểu thư Harper Beckham gây chú ý khi diện outfit cúp ngực đầy quyến rũ, tự tin tạo dáng bên mẹ - nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham.

Vóc dáng phổng phao, phong cách ngày càng trưởng thành

Ở tuổi 14, Harper Beckham khiến nhiều người bất ngờ trước sự thay đổi về ngoại hình. Cô bé diện croptop cúp ngực đen trong một khung hình chụp cùng mẹ, khoe khéo vòng eo săn chắc và vóc dáng cân đối. Làn da trắng sáng cùng mái tóc vàng óng tự nhiên càng khiến Harper nổi bật.

Không còn hình ảnh cô bé đáng yêu năm nào, Harper nay toát lên khí chất tự tin và cuốn hút, đủ sức đọ sắc cùng mẹ Victoria mà không hề kém cạnh. Nhiều netizen nhận xét Harper đang bước vào giai đoạn "lột xác", trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của thế hệ Gen Z Hollywood.

Thừa hưởng gu thời trang tinh tế từ mẹ Victoria

Là con gái của một biểu tượng thời trang, Harper Beckham sớm được tiếp xúc với thế giới haute couture. Từ nhỏ, cô bé đã thường xuyên được mẹ cho diện những bộ trang phục tinh tế, thanh lịch. Giờ đây, khi bước vào tuổi dậy thì, Harper ngày càng cho thấy sự nhạy bén trong cách phối đồ và chọn phong cách phù hợp.

Trong bức ảnh đọ sắc cùng mẹ, nếu Victoria xuất hiện trong bộ váy ôm body đen sang trọng, quý phái thì Harper lại chọn croptop hiện đại, trẻ trung. Sự kết hợp này không chỉ tôn vinh cá tính riêng của Harper mà còn cho thấy ảnh hưởng tinh tế từ mẹ.

Giới mộ điệu nhận định, với lợi thế ngoại hình, khí chất và sự "dẫn đường" của Victoria Beckham, Harper hoàn toàn có tiềm năng trở thành một fashionista hoặc thậm chí nối nghiệp mẹ trong tương lai.

Góc nghiêng "thần thánh" ngay cả khi vào bếp

Một chi tiết khác khiến cộng đồng mạng thích thú chính là loạt ảnh Harper diện tạp dề giản dị trong gian bếp. Cô bé được bắt gặp đang tập làm pasta cùng đầu bếp tại Amalfi (Ý). Không son phấn cầu kỳ, không outfit hào nhoáng, Harper vẫn nổi bật với góc nghiêng thanh thoát, sống mũi cao và thần thái tự nhiên.

Netizen xuýt xoa: "Harper càng lớn càng ra dáng tiểu thư sang chảnh", "Ngay cả khi làm bếp cũng xinh xuất sắc", hay "Góc nghiêng này đúng chuẩn mỹ nhân tương lai". Những lời khen này càng củng cố hình ảnh Harper là "visual sáng" của nhà Beckham.

Tương lai "ngọc nữ làng mốt"

Harper Beckham đang ở giai đoạn đẹp nhất của tuổi mới lớn: vừa giữ được nét hồn nhiên, vừa bắt đầu bộc lộ thần thái cuốn hút. Với nền tảng gia đình, sự dìu dắt từ mẹ Victoria cùng sự yêu mến từ công chúng, nhiều người tin rằng Harper hoàn toàn có thể trở thành gương mặt sáng giá trong làng mốt quốc tế nếu lựa chọn theo đuổi con đường này.

Không cần những khoảnh khắc sân khấu lộng lẫy, chỉ với một bức ảnh đời thường trong gian bếp hay khung hình đọ sắc cùng mẹ, Harper đã đủ khiến mạng xã hội rần rần bàn luận.

Rõ ràng, tiểu thư út nhà Becks đang ngày càng khẳng định vị thế "tiểu mỹ nhân thế hệ mới" với nhan sắc nổi bật, gu thời trang chuẩn mực và khí chất quý phái được thừa hưởng trọn vẹn từ mẹ Victoria Beckham.