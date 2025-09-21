Hấp dẫn trận derby TP HCM

Tiếp đón Công an TP HCM, Becamex TP HCM có lợi thế sân nhà song chất lượng đội hình lại không được đánh giá cao như đội khách.

Thế khó của HLV Anh Đức

Từng là biểu tượng của CLB Bình Dương nhưng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh sẽ phải chạm trán đội bóng cũ ở vòng 4 V-League 2025-2026 lúc 18 giờ ngày 21-9 (FPT Play). Trong vai trò mũi nhọn của CLB Công an TP HCM, Tiến Linh vẫn chưa thể hiện được kỹ năng "săn bàn" ở đội bóng mới. Qua 4 trận ở mùa giải V-League 2025-2026, chân sút gốc Hải Dương chỉ có vỏn vẹn một lần lập công, trong chiến thắng trước CLB Hà Nội tại vòng 1.

Nguyễn Tiến Linh (trái) khát khao ghi bàn trong màu áo Công an TP HCM. (Ảnh: QUỐC AN)

Sau sáp nhập, bóng đá TP HCM hiện có 5 CLB tham dự các giải đấu chuyên nghiệp. Trong đó, Công an TP HCM và Becamex TP HCM là 2 đội thi đấu ở V-League mùa này. CLB Becamex TP HCM (CLB Bình Dương cũ) có nhiều đổi thay nhân sự ở V-League kỳ này, hướng mục tiêu cống hiến những trận thắng hay, mãn nhãn người hâm mộ TP HCM. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Đức vẫn chưa định hình lối chơi, cách vận hành đấu pháp chiến thuật thiếu nhuần nhuyễn. Đội bóng có biệt danh "Cơn lốc miền Đông" đang gặp khó khăn về mặt nhân sự, khi nhiều trụ cột như Vĩ Hào, Tấn Tài, Minh Khoa… vắng mặt vì dính chấn thương và ngoại binh chưa thể hòa nhập cùng đội.

Sau trận ra quân thắng giòn giã, thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức nhận 3 thất bại liên tiếp, mới nhất là trận thua trước Trường Tươi Đồng Nai ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025-2026. Trong tình thế "khát" điểm, Becamex TP HCM muốn giành trọn 3 điểm ở vòng 4 để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Lịch sử 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đang nghiêng về Becamex TP HCM, với 3 trận thắng và 2 thua trước Công an TP HCM. Tuy nhiên, ở lần đối đầu này, nếu không có đủ ngoại binh ra sân thì đội chủ sân Gò Đậu khó lòng trụ vững với khả năng tấn công đa dạng, giàu tốc độ bên phía đội khách.

Trong dịp FIFA Days tháng 9-2025, Ugochukwu Oduenyi và Origbaajo Ismaila của Becamex TP HCM đã trở về quê nhà Nigeria và đến chiều tối 20-9, bộ đôi tiền đạo này mới có mặt ở Việt Nam. Việc hội quân muộn vì trục trặc thị thực nhập cảnh Việt Nam khiến khả năng ra sân thi đấu vòng 4 của cả 2 bỏ ngỏ.

Tiến Linh sẽ hết " phập phù"?

Tiến Linh đã gặt hái vô số thành tích cá nhân trong thời gian cống hiến cho CLB Bình Dương. Bắt đầu chơi cho đội bóng đất Thủ từ năm 2016, đến nay, Tiến Linh đã ghi được 70 bàn thắng qua 181 trận ra sân ở các đấu trường, trở thành "Vua phá lưới nội" của V-League các mùa 2018, 2019 và 2024-2025, "Vua phá lưới" Cúp Quốc gia 2023-2024, sưu tầm đủ 3 danh hiệu Quả bóng vàng, Quả bóng bạc và Quả bóng đồng Việt Nam.

Dẫu vậy, khi chia tay đội bóng vùng Đông Nam Bộ đầu mùa giải 2025-2026, chân sút sinh năm 1997 vẫn chưa thể giúp Bình Dương đăng quang V-League. Thành tích cao nhất mà Tiến Linh cùng CLB Bình Dương đạt được là danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia 2018, Siêu cúp Quốc gia 2016.

Tỏa sáng khi lên tuyển quốc gia nhưng phong độ thi đấu ở giải quốc nội của Tiến Linh hết sức phập phù. Anh chậm hồi phục thể trạng, dễ tái phát chấn thương khi phải thi đấu với mật độ dày. Đó cũng là nguyên nhân khiến Tiến Linh "hụt" danh hiệu "Vua phá lưới" V-League 2024-2025.

Từ mùa giải 2025-2026, Tiến Linh đã khoác áo Công an TP HCM với vai trò chủ công. Tiền đạo này đang khát khao lập công để khẳng định vị thế trong đội hình xuất phát. Trong 4 trận đấu đã qua, Tiến Linh luôn là cầu thủ xông xáo, di chuyển linh hoạt, trở thành cầu nối giữa các tuyến. Kết quả tích cực của đội Công an TP HCM trong thời gian qua với 7 điểm sau 3 trận, người hâm mộ kỳ vọng với tài thao lược của mình, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ có giải pháp giúp Tiến Linh khôi phục khả năng ghi bàn, qua đó giúp CLB Công an TP HCM bỏ túi 3 điểm trên sân Gò Đậu chiều hôm nay, 21-9.