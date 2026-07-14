Hành trình World Cup 2026 của Argentina: Hấp dẫn, cảm xúc và đầy... drama!

Nếu phải lựa chọn một ĐT nào tạo nên nhiều màu sắc cảm xúc nhất ở World Cup 2026 thì cho tới lúc này, đấy là Argentina của Messi!

Không phải đội ghi nhiều bàn thắng nhất, cũng không phải tập thể chơi thứ bóng đá áp đảo nhất, nhưng Argentina chắc chắn là đội tuyển mang đến nhiều câu chuyện nhất kể từ khi World Cup 2026 khởi tranh. Mỗi trận đấu của thầy trò HLV Lionel Scaloni đều chứa đựng những khoảnh khắc khiến người hâm mộ phải vỡ òa, hồi hộp, tranh cãi hoặc ngỡ ngàng.

Từ màn trình diễn siêu hạng của Lionel Messi trong ngày ra quân, những cột mốc lịch sử liên tiếp được thiết lập, chiến thắng nghẹt thở trước Cabo Verde, các quyết định VAR gây tranh luận dữ dội trước Ai Cập cho đến tấm vé vào bán kết sau cuộc chiến kéo dài 120 phút với Thụy Sĩ, Argentina đã trải qua một hành trình đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Có thể yêu hoặc không yêu đội bóng áo sọc xanh trắng, nhưng rất khó để phủ nhận rằng họ đang là một trong những nhân vật chính của World Cup 2026.

Messi mở màn bằng hat-trick và tình huống thoát thẻ đỏ gây tranh cãi

Argentina bước vào World Cup với vị thế của nhà đương kim vô địch, còn Messi mang theo kỳ vọng tiếp tục tạo nên phép màu ở tuổi 39. Và ngay trong trận ra quân, đội trưởng của Albiceleste đã khiến tất cả phải nhắc đến mình.

Hat-trick của Messi trước Algeria không chỉ giúp Argentina có màn khởi đầu như mơ mà còn là lời khẳng định rằng siêu sao sinh năm 1987 vẫn đủ khả năng quyết định trận đấu ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Những pha xử lý tinh tế, khả năng chọn vị trí cùng sự lạnh lùng trước khung thành khiến anh trở thành tâm điểm ngay từ vòng đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, trận đấu ấy cũng mở ra chương đầu tiên của chuỗi tranh cãi bủa vây Argentina. Trong một tình huống va chạm, Messi có pha đạp thẳng vào chân đối thủ từ phía sau. Không ít ý kiến cho rằng đội trưởng Argentina hoàn toàn có thể phải nhận thẻ đỏ trực tiếp nhưng thực tế thì... chẳng có tấm thẻ nào dù là màu vàng.

Tình huống lập tức tạo ra nhiều luồng quan điểm trái chiều. Một bên cho rằng đây là quyết định hợp lý vì pha phạm lỗi không đủ tính bạo lực, trong khi bên còn lại tin rằng Messi đã được "ưu ái". Thậm chí, chính các cầu thủ, HLV tham gia World Cup 2026 cũng tranh cãi về tình huống này.

Đó là lần đầu tiên Argentina trở thành chủ đề tranh luận ở World Cup 2026, nhưng chắc chắn không phải lần cuối.

Những kỷ lục liên tiếp được viết nên, Messi kéo Argentina tiến về phía trước

Nếu chỉ nhìn vào những con số, World Cup 2026 đang là giải đấu gần như hoàn hảo với Messi.

Đội trưởng Argentina liên tục ghi bàn, vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới và không ngừng bổ sung vào bộ sưu tập kỷ lục đồ sộ của mình. Mỗi lần lập công, anh lại xô đổ thêm một cột mốc mới trong lịch sử World Cup.

Quan trọng hơn, những bàn thắng của Messi đều xuất hiện ở các thời điểm có ý nghĩa lớn. Có trận anh mở tỷ số để khai thông thế bế tắc, có trận trực tiếp định đoạt kết quả, cũng có những khoảnh khắc anh truyền cảm hứng để cả tập thể vùng lên.

Dù Argentina không phải lúc nào cũng chơi thuyết phục trong suốt 90 phút, họ vẫn sở hữu thứ vũ khí mà mọi đội bóng đều khao khát: một siêu sao biết cách tạo ra khác biệt.

Xung quanh Messi, những Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister hay Rodrigo De Paul... đều hoàn thành tốt vai trò của mình. Tập thể Argentina không phụ thuộc hoàn toàn vào đội trưởng, nhưng khi cần, mọi ánh mắt vẫn hướng về số 10. Đó là lý do Argentina luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn để tiếp tục tiến bước.

Cabo Verde viết câu chuyện cổ tích nhưng Argentina mới là đội sống sót

Nếu phải chọn trận đấu giàu cảm xúc nhất của Argentina trước vòng tứ kết, nhiều người sẽ nhắc đến màn đối đầu với Cabo Verde.

Đội bóng châu Phi vốn bị xem là "vô danh" trước khi giải đấu diễn ra, nhưng lại trở thành hiện tượng khi liên tiếp tạo nên bất ngờ. Bước vào cuộc đối đầu với Argentina, Cabo Verde tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu đáng nể, khiến nhà đương kim vô địch trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải.

Không có khoảng cách lớn về thế trận như nhiều người dự đoán. Cabo Verde chơi đầy tự tin, pressing quyết liệt và sẵn sàng đáp trả mỗi khi Argentina tăng tốc.

Chính điều đó khiến chiến thắng 3-2 của Albiceleste trở nên đặc biệt hơn. Đó không chỉ là một trận thắng, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh của đội bóng lớn trước đối thủ đang tạo nên câu chuyện cổ tích của giải đấu.

Sau tiếng còi mãn cuộc, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho Cabo Verde, nhưng Argentina mới là đội giành quyền đi tiếp.

Trận thắng Ai Cập và cơn bão tranh cãi mang tên VAR

Nếu có một trận đấu khiến mạng xã hội bùng nổ tranh luận nhiều nhất về Argentina, đó chắc chắn là cuộc đối đầu với Ai Cập. Trận đấu vốn đã hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số liên tục, nhưng mọi thứ chỉ thực sự bùng nổ ở những phút cuối.

Phía Ai Cập từng đưa bóng vào lưới Argentina để ghi bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên, sau quá trình xem lại VAR, trọng tài xác định trước đó đã tồn tại một pha phạm lỗi khi tranh bóng từ tít gần gôn của Ai Cập, trước quá trình triển khai tấn công và quyết định không công nhận bàn thắng. Điều đáng nói là tình huống phạm lỗi được xem xét xảy ra từ khá lâu trước khi bóng đi vào lưới, khiến nhiều người đặt câu hỏi về phạm vi can thiệp của VAR.

Ở chiều ngược lại, bàn thắng thứ ba của Argentina cũng tạo ra làn sóng tranh luận không kém. Một bộ phận người hâm mộ và cả phía tuyển Ai Cập cho rằng trước khi bóng được đưa vào lưới đã có pha phạm lỗi với cầu thủ của họ, trong khi trọng tài sau khi tham khảo VAR vẫn công nhận bàn thắng (tình huống một cầu thủ Ai Cập bị kéo ngã trong vùng cấm địa Argentina, và sau đó là tình huống Salah ngã khi đi bóng).

Hai quyết định liên tiếp khiến trận đấu trở thành một trong những cuộc tranh luận lớn nhất từ đầu World Cup. Người ủng hộ cho rằng VAR đã làm đúng luật, còn phía phản đối tin rằng những quyết định ấy ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả cuối cùng.

Dù vậy, lịch sử chỉ ghi nhận một điều: Argentina giành chiến thắng 3-2 để tiếp tục hành trình.

120 phút nghẹt thở trước Thụy Sĩ và chiếc thẻ đỏ kỳ lạ

Tứ kết gặp Thụy Sĩ tiếp tục là một bài kiểm tra bản lĩnh dành cho Messi và các đồng đội.

Đây là trận đấu mà Argentina phải thi đấu tới 120 phút mới có thể giành chiến thắng 3-1. Trong phần lớn thời gian, Thụy Sĩ tổ chức phòng ngự chặt chẽ, khiến nhà vô địch thế giới gặp rất nhiều khó khăn. Bước ngoặt chỉ xuất hiện sau một trong những tình huống hiếm thấy tại World Cup 2026.

Ban đầu, trọng tài rút thẻ vàng với một cầu thủ Argentina vì cho rằng anh phạm lỗi. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, tổ trọng tài xác định cầu thủ Thụy Sĩ đã có hành vi ngã giả nhằm đánh lừa trọng tài.

Quyết định được thay đổi hoàn toàn. Thẻ vàng của cầu thủ Argentina bị hủy bỏ, trong khi cầu thủ Thụy Sĩ, Embolo nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân tại phút 72.

Đó là chiếc thẻ đỏ theo cách vô cùng đặc biệt và cũng là một trong những tình huống VAR gây chú ý nhất giải đấu. Dù trận này phía Argentina không trực tiếp gây ra tranh luận nào nhưng vẫn liên quan tới một drama kì lạ bên phía Thụy Sĩ, một drama mà Những vũ công xứ Tango đã hưởng lợi lớn!

Chơi hơn người trong phần còn lại của hiệp phụ, Argentina tận dụng tốt lợi thế để ghi thêm các bàn thắng quyết định, khép lại trận đấu với tỷ số 3-1 sau 120 phút.

Bị bao quanh bởi tranh cãi nhưng Argentina vẫn xứng đáng là ứng viên số một

Cho đến trước bán kết, Argentina gần như không có trận đấu nào hoàn toàn "yên bình". Họ bị tranh cãi vì tình huống Messi thoát thẻ đỏ. Họ bị tranh cãi vì các quyết định VAR trước Ai Cập. Họ tiếp tục trở thành tâm điểm sau chiếc thẻ đỏ đặc biệt của Thụy Sĩ.

Ngoài các vấn đề chuyên môn, Argentina còn được cho là rơi vào nhánh đấu thuận lợi nhất kể từ vòng knock-out. So với nhiều ứng viên khác phải liên tục chạm trán những đối thủ hàng đầu, con đường của Albiceleste được đánh giá "dễ thở" hơn.

Dĩ nhiên, những nhận định ấy sẽ còn tiếp tục xuất hiện nếu Argentina tiến sâu hơn. Nhưng cũng cần nhìn nhận một thực tế rằng không đội bóng nào có thể đi tới bán kết World Cup chỉ nhờ may mắn.

Argentina vẫn phải vượt qua những trận đấu căng thẳng, nhiều thời điểm bị dồn vào thế khó và luôn chịu áp lực cực lớn với tư cách nhà đương kim vô địch.

Quan trọng hơn cả, họ vẫn sở hữu Lionel Messi trong một kỳ World Cup đặc biệt. Ở tuổi mà nhiều cầu thủ đã giải nghệ hoặc rời xa đỉnh cao, anh vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn, liên tục tạo ra khác biệt và truyền cảm hứng cho cả tập thể.

Có thể hành trình của Argentina chưa hoàn hảo. Có thể sẽ còn rất nhiều tranh luận xoay quanh các quyết định trọng tài hay sự thuận lợi của nhánh đấu. Nhưng chính những yếu tố ấy lại khiến hành trình của Albiceleste trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

World Cup vốn luôn cần những câu chuyện lớn để tạo nên sức hút. Và ở World Cup 2026, Argentina chính là đội bóng hội tụ gần như đầy đủ mọi yếu tố: ngôi sao vĩ đại, những trận cầu kịch tính, các cột mốc lịch sử, những quyết định gây tranh cãi và bầu không khí drama kéo dài từ đầu giải.

Hành trình ấy vẫn chưa kết thúc. Và với những gì đã diễn ra, người hâm mộ hoàn toàn có lý do để chờ xem liệu Messi cùng các đồng đội sẽ viết tiếp cái kết huy hoàng hay tạo nên một chương mới đầy tranh cãi trong câu chuyện đặc biệt của World Cup 2026.

Theo lịch, Argentina sẽ đấu Anh vào lúc 02h00 ngày 16/7 tại Bán kết World Cup 2026.