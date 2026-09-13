Hành trình vô địch US Open của Rybakina

Hành trình đăng quang ngôi vô địch đơn nữ US Open - Grand Slam thứ 3 của tay vợt nữ Kazakhstan Elena Rybakina khá gập ghềnh.

Rybakina giơ cao chiếc cúp vô địch US Open

Elena Rybakina đã vượt qua mọi khó khăn và thách thức, “giành lấy tất cả”: Ngôi số 1 thế giới, danh hiệu Grand Slam tại New York, khi đánh bại Aryna Sabalenka sau 3 ván đấu.

Một tuần trước khi US Open khởi tranh, trong khi các tay vợt khác ráo riết tập luyện và làm quen với điều kiện thời tiết - sân bãi, Rybakina vẫn cố gắng tìm hiểu xem, mắt cá chân trái bị chấn thương của mình có cho phép cô ấy thi đấu ở Flushing Meadow hay không.

Trước đó nữa, tại giải Cincinnati Open, Rybakina buộc phải bỏ cuộc nửa chừng ngay ở ván 1 của trận tứ kết chống lại Iga Swiatek khi đang bị dẫn trước 1-4. Chấn thương mắt cá cũng khiến cô rút lui khỏi giải đôi nam nữ US Open, diễn ra 1 tuần trước lễ khai mạc giải đấu.

Cô và đội hỗ trợ dùng những buổi tập hiếm hoi đầu tiên để cố định lượng, liệu mắt cá chân của cô chịu đựng được một giải Grand Slam hay không, và nếu có thể, Rybakina có thể vượt qua được bao nhiêu vòng đấu. “Mọi chuyện không lý tưởng, rất căng thẳng!”, cô nói.

Để rồi, Rybakina chơi rất ấn tượng trong 4 vòng mở màn. Cô loại Thea Frodin, Jessica Bouzas Maneiro, Yulia Starodubtseva và cả cựu số 1 Naomi Osaka chỉ sau 2 ván đấu, và dũng mãnh tiến vào tứ kết.

Ở đây, khi đối đầu với Zheng Qinwen (Trung Quốc) - đang có phong độ cực cao, Rybakina để thua ván mở màn trước khi thắng ngược ở trong ván 2 và ván 3. Kết quả giúp cô tiến vào bán kết là một động lực tinh thần đáng kể khi cô biết mình sẽ chắc chắn giành ngôi số 1.

Không còn dấu hiệu của chấn thương, hoàn toàn thoải mái về mặt tinh thần, Rybakina thắng cả 2 trận bán kết và chung kết, đặc biệt đánh bại Sabalenka và ngăn tay vợt người Belarus đăng quang lần thứ 3 liên tiếp tại US Open. Khoảnh khắc đầy ý nghĩa và đặc biệt.

Riêng trong trận đấu cuối cùng chống lại Sabalenka, Rybakina trải qua nhiều cung bậc cảm xúc rất khác nhau. Thắng ván mở màn, nhưng lại để ván 2 tuột khỏi tay, cô buộc phải thừa nhận: “Cô ấy chơi quyết liệt hơn ở những thời điểm quan trọng, tung ra những cú đánh mạnh. Tôi có một vài cơ hội nhỏ, nhưng cũng mắc một vài lỗi”.

Theo Rybakina, điều làm thay đổi cục diện trận chung kết là một quyết định nhỏ được đưa ra khi Sabalenka đã san bằng tỷ số 1-1: “Ở ván 3, tôi tự nhủ rằng mình vẫn có thể làm được. Tôi tập trung vào cú giao bóng của mình và mạo hiểm hơn một chút khi có cơ hội”.

Khi đang dẫn 5-2 ở ván quyết định của chung kết đơn nữ, Rybakina mắc 2 lỗi giao kép và rồi có 2 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp ở trong cùng 1 game, cô đã kết thúc game bằng cú ace cuối cùng. Chính sự căng thẳng mới là yếu tố quyết định game đấu đó, chứ không phải do cô.

Rybakina nói sau cảm giác vô địch US Open lần đầu: “Tôi vẫn khó có thể hiểu được những gì đã xảy ra. Quá nhiều thành tích trong vài tuần qua. Tôi vô cùng hạnh phúc, rất tự hào về tất cả những nỗ lực. Khó để tìm từ ngữ để diễn tả, nhưng tôi thực sự rất hạnh phúc”.

Rybakina giương cúp, phía sau là Sabalenka

“Tôi đã đến đây trong 10 năm qua và chưa bao giờ thành công. Không hề có các kết quả như mong đợi. Vì một lý do nào đó, New York từng không phải là nơi tốt nhất để tôi chơi quần vợt ở trong những năm qua, nhưng giờ thì chắc chắn mọi chuyện đã khác”, Rybakina nói.

Hành trình vô địch ấy, không chỉ tính riêng trong vòng 2 tuần qua, nó vốn đã bắt đầu và trải dài suốt 10 năm rồi. Đối với Rybakina, mọi thứ quả thật là quá tuyệt vời!