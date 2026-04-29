Trong 24 ngày đi qua 19 tỉnh thành, Hành trình Từ Trái Tim đến vùng núi cao, vùng sâu không đơn thuần là một chuyến đi dài gần 5.000km, mà còn là hành trình kết nối tri thức và khát vọng của người trẻ trên khắp cả nước. Đây là chặng đường tiếp tục nối dài 14 năm bền bỉ lan tỏa tri thức của Tập đoàn Trung Nguyên Legend, hướng tới mục tiêu khơi dậy ý chí, khát vọng “Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc” cho hơn 30 triệu thanh niên Việt Nam, từ giảng đường đến biên cương.

Gần 5.000km qua 19 tỉnh thành trong 24 ngày, ghé thăm 17 trường Đại học, Cao đẳng, 9 đồn biên phòng, 10 trường dân tộc nội trú, trao đi hàng chục ngàn cuốn sách quý trong Tủ sách “Nền tảng Đổi đời”. Đó là những dấu ấn rất đáng tự hào của Hành trình Từ Trái Tim 2026.

Nhưng hơn tất cả những con số, điều đọng lại lớn nhất của Hành trình Từ Trái Tim chính là những chuyển biến âm thầm, những khát vọng được khơi dậy trong lòng người trẻ, những người đang từng bước định hình tương lai của mình.

Từ những giảng đường sôi động tại TP.HCM, đô thị năng động bậc nhất cả nước, nơi nhịp sống nhanh và cơ hội luôn song hành với áp lực, đến các điểm trường vùng cao Tây Bắc hay những đồn biên phòng nơi địa đầu Tổ quốc, Hành trình Từ Trái Tim đã đi qua nhiều điểm đến rất khác nhau.

Mỗi nơi đều có những câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều hướng về một khát vọng chung: vươn lên và kiến tạo tương lai. Trên hành trình ấy, những cuốn sách không chỉ được trao đi, mà còn chạm đến những người trẻ đang đứng trước các lựa chọn quan trọng của tương lai.

Hành trình Từ Trái Tim không dừng lại ở việc truyền cảm hứng, mà dần chuyển hóa thành khát vọng, ý chí và những hành động cụ thể.

Ở TP.HCM, câu chuyện bắt đầu từ những câu hỏi quen thuộc nhưng chưa bao giờ dễ trả lời: học để làm gì, đi theo con đường nào, đâu là giá trị đủ lớn để theo đuổi. Giảng đường vì thế không chỉ là nơi tiếp nhận tri thức, mà trở thành nơi đối thoại.

Khi hành trình đi xa hơn, tri thức không còn dừng lại trong giảng đường, mà được đặt vào những bối cảnh rất khác nhau của đời sống. Bên cạnh tri thức từ sách, sự đồng hành của các diễn giả, nghệ sĩ, hoa hậu và những người có sức ảnh hưởng cũng mang đến một nguồn cảm hứng gần gũi hơn với người trẻ. Không phải những câu chuyện xa vời, họ chia sẻ từ chính hành trình của mình – những lần bắt đầu muộn, những vấp ngã và cách họ kiên trì đi tiếp.

Từ kỷ luật trong nghệ thuật, hành trình hoàn thiện bản thân, đến việc dám thử những điều chưa từng làm, những câu chuyện “người thật, việc thật” ấy giúp người trẻ nhận ra rằng không có con đường nào là dễ dàng hay sẵn có. Nhưng nếu đủ kiên định và chủ động học hỏi, mỗi người đều có thể từng bước tạo ra cơ hội cho chính mình.

Khi đặt cạnh những trang sách, những chia sẻ ấy không chỉ dừng lại ở cảm hứng, mà góp phần nối liền tri thức với thực tế, giúp người trẻ hình dung rõ hơn con đường mình có thể đi.

Tại Tây Nguyên, vùng đất giàu bản sắc văn hóa và nhiều tiềm năng phát triển, câu chuyện về con đường lập thân mang một sắc độ khác. Người trẻ nơi đây không chỉ nghĩ về cơ hội, mà còn tìm cách tận dụng những nguồn lực sẵn có, từ văn hóa, tài nguyên đến bản sắc để tạo dựng con đường của riêng mình.

Đồng hành với sinh viên, Nhạc sĩ Dương Thụ cho rằng người trẻ muốn đi xa cần có đời sống nội tâm đủ sâu, bởi chính chiều sâu ấy giúp con người bền bỉ trước những thử thách dài hạn. Ca sĩ Uyên Linh lại nhấn mạnh kỷ luật cá nhân, yếu tố tưởng chừng đơn giản nhưng là nền tảng của mọi hành trình lớn.

Tại Hà Nội, trung tâm chính trị, văn hóa với chiều sâu lịch sử và học thuật, câu chuyện tiếp tục được mở rộng. Nhà sử học Dương Trung Quốc đặt vấn đề ở một tầng cao hơn: khát vọng cá nhân chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với vận mệnh đất nước. Khi đó, mỗi lựa chọn không còn là câu chuyện riêng lẻ, mà trở thành một phần trong dòng chảy phát triển chung.

Và khi Hành trình tiến sâu vào Tây Bắc, ý nghĩa của tri thức và khát vọng được hiện ra rõ ràng nhất. Tây Bắc không chỉ là vùng đất của những dãy núi trùng điệp và cảnh quan hùng vĩ, mà còn là nơi hội tụ bản sắc văn hóa đặc sắc. Thế nhưng, ẩn sau vẻ đẹp ấy vẫn là những cung đường hiểm trở, những điều kiện sống và học tập còn nhiều hạn chế.





Qua Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, hành trình không chỉ trải dài về địa lý, mà còn phản ánh một thực tế: việc đến trường vẫn còn nhiều khó khăn, kéo theo những giới hạn trong tương lai của người trẻ. Chính ở đó, tri thức không còn là lựa chọn bổ sung, mà trở thành một điểm tựa.

Ông Chu Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Bồ (Hà Giang), cho rằng giá trị của hành trình không chỉ nằm ở những cuốn sách đã trao đi, mà còn ở những tác động đến ý chí, kiến thức và động lực, từ đó giúp thanh thiếu niên hiểu rõ hơn vai trò của mình và lựa chọn con đường phía trước.





Hàng chục ngàn cuốn sách trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời đã được trao đi trong suốt hành trình qua 19 tỉnh thành. Không chỉ là trao tặng tri thức, điều những cuốn sách để lại là những chuyển biến âm thầm trong nhận thức của người trẻ, thông qua những tấm gương danh nhân và hành trình vượt qua khó khăn.

Những câu chuyện của Chung Ju-yung, nhà sáng lập Hyundai đi lên từ nghèo khó, nhiều lần thất bại nhưng không bỏ cuộc hay Fukuzawa Yukichi, người đặt nền móng cho tư tưởng tự học, tự lập của Nhật Bản, đều cho thấy một điểm chung. Đó là ý chí, niềm tin và tinh thần học hỏi có thể giúp con người vượt qua xuất phát điểm để đi đến thành công.





Vừ Mí Sò, học sinh lớp 12 Trường PTDTNT THCS & THPT Đồng Văn, là con thứ hai trong gia đình có 5 anh chị em. Sò tự nhận mình may mắn hơn chị gái và em gái, những người chỉ được học hết lớp 9 rồi ở nhà phụ giúp gia đình. Chương trình giao lưu cùng những cuốn sách từ Hành trình Từ Trái Tim trao tặng đã khơi lên trong Sò ước mơ khởi nghiệp bằng du lịch.

Bên cạnh mục tiêu trở thành giáo viên Tiểu học, Vừ Mí Sò ấp ủ dự định phủ kín quả đồi gần nhà bằng hoa anh đào để thu hút du khách, tạo thêm nguồn thu cho gia đình và bản làng. Với Sò, kinh tế khá lên, điều kiện sống được cải thiện chính là tiền đề để những cô gái trong bản có cơ hội được tiếp tục đến trường.





Vàng Mỳ Chúy, sinh viên năm thứ 2 ngành Công nghệ thông tin, Đại học Tây Bắc, cũng là một trong những người trẻ được Hành trình truyền cảm hứng. Sinh ra tại một bản nghèo ở Lai Châu, Chúy hiểu rõ học vấn là con đường đổi đời. Tuy nhiên, sau hai năm ôn thi để trở thành sinh viên, em vẫn từng mơ hồ về mục tiêu tương lai.

Sau khi tham gia chương trình, được nghe P.GS TS. Trần Hữu Đức cùng các khách mời chuyện trò, tiếp lửa, Chúy dần xác định rõ hơn con đường của mình:

“Trước đây em học khá thụ động, chưa có mục tiêu rõ ràng. Nhưng sau buổi giao lưu, em hiểu mình cần phải tự lập kế hoạch, biết mình học để làm gì và muốn trở thành ai. Em đặt mục tiêu rõ ràng hơn, không chỉ để tốt nghiệp mà còn để sau này có thể quay về quê hương làm việc, giúp đỡ mọi người.”

Với Chúy và nhiều bạn trẻ khác, những câu chuyện và cuốn sách từ Hành trình chính là động lực giúp họ hình dung rõ hơn về tương lai và dám bắt đầu hành trình của riêng mình.

Không chỉ với học sinh, sinh viên, Hành trình Từ Trái Tim còn tạo dấu ấn với lực lượng nơi tuyến đầu.

Thượng tá Hoàng Văn Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lèo, chia sẻ: “Đối với cán bộ, chiến sĩ chúng tôi, những cuốn sách này rất ý nghĩa và có thể áp dụng vào cuộc sống hằng ngày. Đối với các chiến sĩ trẻ, sách góp phần rèn luyện ý chí lập thân, lập nghiệp, tạo động lực để tiếp tục phấn đấu trong quá trình công tác cũng như khi trở về địa phương.”

Không chỉ dừng lại ở tác động cá nhân, Thượng tá Hoàng Văn Giáp khẳng định, những câu chuyện từ tủ sách Nền Tảng Đổi Đời khi được các chiến sĩ lan toả sẽ góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong cộng đồng, giúp người dân có thêm định hướng phát triển kinh tế và cải thiện đời sống.

Tại Trường THCS Sì Lở Lầu, thầy hiệu trưởng Nguyễn Tiến Xuân cũng đã lên kế hoạch triển khai các hoạt động Ngày đọc sách, nhằm lan tỏa những giá trị từ Tủ sách Nền tảng Đổi đời và giúp học sinh biết cách áp dụng kiến thức vào thực tế.

Sau 24 ngày và gần 5.000km, Hành trình Từ Trái Tim đến vùng núi cao, vùng sâu năm 2026 đã khép lại về mặt địa lý. Nhưng những gì được gieo xuống trên hành trình đã qua vẫn tiếp tục lan tỏa, âm thầm và bền bỉ.

Không chỉ là hàng chục ngàn cuốn sách quý được trao đi, hành trình để lại những “điểm bắt đầu” trong mỗi người trẻ. Từ một câu chuyện, một cuốn sách hay một buổi đối thoại, những suy nghĩ mới được khơi mở, và những lựa chọn dần hình thành theo cách riêng của mỗi người.

Ở giảng đường, trường học nơi biên giới hay các bản làng vùng cao, tri thức tiếp tục hiện diện theo những cách khác nhau, trở thành một phần trong cách người trẻ nhìn về tương lai của mình.

Và từ đó, một hành trình khác đã lặng lẽ bắt đầu. Đó là hành trình của tự học, của ý chí vươn lên và của khát vọng kiến tạo tương lai, được nuôi dưỡng qua những lựa chọn nhỏ nhưng bền bỉ.

Tiếp nối hành trình Tp. HCM - Buôn Ma Thuột - Hà Nội - Tây Bắc, dự kiến vào đầu tháng 5/2026, Hành trình Từ Trái Tim sẽ phối hợp cùng Quân chủng Hải quân – Bộ Quốc phòng đến với biển đảo Trường Sa, tiếp tục mang theo khát vọng lớn lan tỏa đến vùng biển đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc, nơi khoảng cách không chỉ được đo bằng hải lý, mà còn bằng ý chí và sự bền bỉ. Và từ hành trình ấy, ngày càng có nhiều người trẻ sẵn sàng bước tiếp và theo đuổi con đường của riêng mình.



