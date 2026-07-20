Chặng đường lên ngôi vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha.

Không phải những thế lực hàng đầu như Pháp hay Argentina, mà chính Cabo Verde – một tân binh xếp hạng 64 thế giới mới là đội bóng duy nhất khiến nhà tân vô địch Tây Ban Nha bất lực trong việc ghi bàn tại World Cup 2026. Chi tiết thú vị này chính là mở đầu cho một hành trình đăng quang đầy thực dụng, lạnh lùng và phá vỡ kỷ lục phòng ngự đã tồn tại suốt 16 năm qua của "La Roja".

Hành trình lên ngôi vô địch của Tây Ban Nha

Bước vào giải đấu với vị thế nhà đương kim vô địch EURO 2024, Tây Ban Nha dội một gáo nước lạnh vào niềm tin del người hâm mộ khi để đội bóng tí hon Cabo Verde cầm chân với tỷ số 0-0 ở trận ra quân. Lối chơi chệch choạc lúc đó khiến đoàn quân của HLV Luis de la Fuente phải nhận không ít hoài nghi. Tuy nhiên, khi giải đấu khép lại, người ta mới nhận ra trận hòa ấy chỉ là bàn đạp để cỗ máy Tây Ban Nha tăng tốc. Lần lượt Arabia Saudi bị vùi dập 4 bàn không gỡ, Uruguay bị khuất phục ở vòng bảng, trước khi những bộ mặt sừng sỏ nhất của bóng đá thế giới như Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ, Pháp và Argentina trở thành nạn nhân của họ ở vòng knock-out.

Cape Verde của Vozinha là đội bóng duy nhất cầm hoà Tây Ban Nha (Ảnh: Getty)

Điểm tựa lớn nhất làm nên chiếc cúp vàng thứ hai trong lịch sử bóng đá xứ sở đấu bò chính là hàng phòng ngự thép. Suốt 8 trận đấu khắc nghiệt trên đất Bắc Mỹ, Tây Ban Nha chỉ để thủng lưới đúng 1 lần duy nhất trong trận tứ kết gặp Bỉ. Thành tích giữ sạch lưới 7/8 trận giúp "La Roja" chính thức thiết lập kỷ lục là đội bóng vô địch để thủng lưới ít nhất lịch sử World Cup, vượt qua cột mốc 2 bàn thua từng được chính họ (2010), Ý (2006) và Pháp (1998) nắm giữ.

Sự đáng sợ của Tây Ban Nha dưới thời HLV Luis de la Fuente nằm ở sự thay đổi mang tính triết lý. Không còn là một tập thể say mê kiểm soát bóng, chuyền qua lại rườm rà thiếu hiệu quả, Tây Ban Nha phiên bản 2026 trở nên thực dụng và tàn nhẫn hơn rất nhiều. Họ biết cách tăng tốc đúng thời điểm, áp sát tầm cao dữ dội ngay khi mất bóng và bóp nghẹt mọi ý đồ phản công của đối thủ từ trứng nước.

Tây Ban Nha vô địch thế giới (Ảnh: Getty)

Bóp nghẹt Argentina ở trận chung kết

Lối chơi này được thể hiện rõ nét nhất trong trận chung kết lịch sử với nhà đương kim vô địch Nam Mỹ - Argentina. Lối chơi pressing đồng bộ và kín kẽ của Tây Ban Nha đã hoàn toàn cô lập siêu sao Lionel Messi cùng các đồng đội. Suốt cả trận đấu, đại diện Nam Mỹ chỉ tung ra vỏn vẹn 3 cú dứt điểm và không một lần bóng đi trúng đích. Sự bất lực của Argentina kéo dài cho đến hiệp phụ, trước khi Ferran Torres tung đòn kết liễu ở phút 106, ghi bàn thắng vàng mang về thắng lợi 1-0 cho Tây Ban Nha.

Khép lại giải đấu với mạch 8 trận bất bại (7 chiến thắng, 1 trận hòa), ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn, Tây Ban Nha đã bước lên đỉnh thế giới một cách hoàn toàn xứng đáng. Đó là lời khẳng định đanh thép của một thế hệ vàng mới, một nhà vô địch không chỉ biết chơi bóng đẹp mắt, mà còn biết cách chiến thắng bằng sự kỷ luật, lạnh lùng và tiệm cận sự hoàn hảo.

Tiên Tiên (Tổng hợp)