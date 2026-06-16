Hành trình phi thường của ngôi sao World Cup: Cả tuổi thơ bị đói nghèo bủa vây, gầy trơ xương đến đỉnh cao sự nghiệp

Câu chuyện truyền cảm hứng về sự vươn lên mạnh mẽ của cầu thủ Luis Díaz - đội tuyển Colombia.

Tại World Cup 2026, câu chuyện về Luis Diaz trở thành là niềm cảm hứng lớn cho đội tuyển Colombia. Ngôi sao đang thuộc biên chế FC Bayern Munich hiện là niềm hy vọng số một của quốc gia Nam Mỹ, nhưng ít ai biết rằng, để vươn tới đỉnh cao hôm nay, anh đã phải chiến thắng nghịch cảnh.

Sinh ra và lớn lên tại Barrancas, một thị trấn nhỏ thuộc vùng La Guajira (Đông Bắc Colombia), tuổi thơ của Luis Díaz gắn liền với cái nghèo bủa vây. Anh là người con của cộng đồng Wayuu, nơi tình trạng thiếu nước sạch và suy dinh dưỡng trẻ em luôn ở mức báo động. Gia đình Díaz từng phải chật vật mưu sinh trong một ngôi nhà tạm bợ dựng bằng gỗ thô, cành cây và lợp mái tôn rách nát.

Diaz lớn lên với tình trạng suy dinh dưỡng (Ảnh TL)

Chính hoàn cảnh khắc nghiệt đã để lại dấu vết lên thể hình của tiền đạo này. Năm 18 tuổi, khi tham gia buổi thử việc tại CLB Atlético Junior, Díaz khiến các tuyển trạch viên không khỏi xót xa khi chỉ nặng vỏn vẹn hơn 50kg do suy dinh dưỡng nghiêm trọng từ nhỏ. Thậm chí, anh mỏng manh đến mức ban huấn luyện từng lo ngại thể trạng này không thể chịu đựng được cường độ bóng đá đỉnh cao. CLB đã phải lập tức áp dụng một chế độ dinh dưỡng đặc biệt, kết hợp bổ sung dưỡng chất để giúp anh tăng cân và phát triển cơ bắp một cách an toàn.

Bất chấp xuất phát điểm muộn màng và rào cản thể chất, ý chí kiên cường của một người con xứ La Guajira đã giúp Díaz bứt phá ngoạn mục. Lối chơi tốc độ, kỹ thuật lắt léo và nguồn năng lượng vô tận như một "chiến binh không phổi" đã đưa anh từ giải đấu quốc nội đến với trời Âu, tỏa sáng tại FC Porto, Liverpool và giờ là trụ cột tại FC Bayern Munich.

Diaz toả sáng ở trời Âu (Ảnh: AP)

Trở lại sân chơi World Cup 2026, Luis Díaz không còn là cậu bé suy dinh dưỡng ngày nào, mà là thủ lĩnh tinh thần, trở thành trụ cột dẫn đường cho thế hệ mới của bóng đá Colombia. Phong độ chói sáng của anh trong các trận giao hữu tiền giải đấu, tiêu biểu là màn trình diễn đẳng cấp với một bàn thắng và một kiến tạo giúp Colombia hạ gục Costa Rica 3-1 là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng của đại diện Nam Mỹ.

Luis Díaz trở thành trụ cột của Colombia (Ảnh: Shutterstock Editorial)

Tại kỳ World Cup lần này, Colombia nằm ở bảng K cùng với Bồ Đào Nha, Uzbekistan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Với một Luis Díaz bước ra từ gian khó và đang ở độ chín của sự nghiệp, người hâm mộ Colombia hoàn toàn có quyền mơ về một chương mới đầy vinh quang trên đất Mỹ.