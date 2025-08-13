Hành trình “Free Fire Xuyên Việt” đã biến các yếu tố trong game ra ngoài đời thực, lồng ghép khéo léo với văn hóa đặc sắc của từng vùng miền. Bắt đầu từ Ninh Bình, các KOLs đã được trải nghiệm chèo thuyền tại Tràng An, tái hiện động tác "chèo thuyền" mới ra mắt trong game. Tiếp đến Quy Nhơn, họ đã thử sức với các thử thách thể chất và tinh thần đồng đội đậm chất "sinh tồn", kết hợp học làm nem và tré trộn, thậm chí cả võ cổ truyền Tây Sơn.

Điểm đến cuối cùng là Cần Thơ và TP.HCM, nơi các KOLs khám phá chợ nổi Cái Răng và học làm bánh kẹp cuốn. Xuyên suốt hành trình, chiếc xe buýt Free Fire Xuyên Việt đã trở thành "trạm di động" tổ chức các trò chơi kiến thức văn hóa, giúp các KOLs không chỉ chơi game mà còn tích lũy thêm kiến thức về đất nước.

Với cách tiếp cận này, Free Fire đã vượt qua giới hạn của một trò chơi điện tử, trở thành một cầu nối giúp người chơi khám phá và trân trọng vẻ đẹp văn hóa địa phương.

“Free Fire Xuyên Việt” là chương trình thực tế đầu tiên của Free Fire được quay bằng khung hình dọc, tối ưu cho thói quen xem nội dung trên điện thoại của thế hệ Gen Z. Với 24 KOLs tham gia, chương trình đã tạo ra 24 góc nhìn và 24 luồng livestream riêng biệt.

Mỗi KOL mang đến một câu chuyện, một trải nghiệm độc đáo, giúp khán giả không chỉ xem mà còn cảm thấy như đang đồng hành cùng thần tượng của mình. Điều này đã tạo nên một hệ sinh thái nội dung phong phú, lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, biến người xem từ thụ động thành những "người đồng hành" tích cực.

Kết thúc mỗi chặng hành trình, các buổi offline hoành tráng đã được tổ chức, thu hút hàng ngàn người hâm mộ. Tại đây, các game thủ có cơ hội giao lưu trực tiếp với thần tượng, tham gia minigame và nhận những món quà độc đáo. Hơn 2.100 người chơi đã tham gia các buổi offline này, tạo nên một không khí sôi động và gắn kết.

Qua chương trình, Free Fire không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một sân chơi ảo, mà đã thành công xây dựng một cộng đồng vững mạnh ngoài đời thực. Đây là một minh chứng rõ nét cho thấy, game không chỉ là giải trí mà còn có thể là một phần của văn hóa, là nhịp cầu kết nối con người, lan tỏa những giá trị tích cực và tình yêu dành cho quê hương, đất nước.

Garena là một trong những công ty phân phối và phát triển game dẫn đầu trên toàn thế giới. Free Fire, được phát triển bởi Garena, là tựa game di động có số lượt tải nhiều nhất toàn cầu cho dòng game sinh tồn trong 6 năm liên tiếp, theo Sensor Tower App Performance Insights. Free Fire cũng chính là trò chơi di động được tải về nhiều nhất trên thế giới vào năm 2019, 2021, và tiếp tục dẫn đầu vào năm 2023 và 2024.

Garena thuộc tập đoàn Sea (niêm yết trên thị trường chứng khoán New York mã SE) - là một doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực internet và trải nghiệm người dùng.