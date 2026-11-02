Hành trang World Cup của những chiến binh trẻ Việt Nam

Lần đầu tiên góp mặt tại Vòng chung kết FIFA U17 World Cup, đội tuyển U17 Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất trước ngày hội bóng đá trẻ thế giới.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh. Ảnh: VFF

Hai chiến thắng tại Hàn Quốc với tỷ số 5-0 trước U17 Cheonan FC và 4-2 trước CLB Shinpyeong mang đến những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, phía trước thầy trò HLV Cristiano Roland là những thử thách ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc đã giúp U17 Việt Nam có thêm những trải nghiệm cần thiết. Trong ba trận đấu giao hữu, đội nhận thất bại 1-4 trước U18 FC Seoul, sau đó lần lượt đánh bại Cheonan FC và Shinpyeong. Những kết quả trái chiều phần nào phản ánh quá trình thử nghiệm của ban huấn luyện, đồng thời cho thấy các cầu thủ vẫn cần cải thiện khi đối đầu những đối thủ có ưu thế về thể hình, tốc độ và khả năng tranh chấp.

Điều đáng ghi nhận là khả năng phản ứng của đội bóng trẻ Việt Nam sau những thời điểm gặp khó khăn. Trận thắng Shinpyeong 4-2 là một ví dụ khi các cầu thủ bị dẫn trước, sau đó từng bước lấy lại thế trận và ghi thêm bàn trong hiệp hai. Những tình huống như vậy có giá trị nhất định đối với một tập thể còn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở cấp độ cao.

Ông thầy trẻ Cristiano Roland tự tin vào các học trò ở sân chơi lớn. Ảnh: VFF

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đang xây dựng lối chơi dựa trên khả năng phối hợp, kiểm soát bóng và tổ chức tấn công từ tuyến dưới. Đây là hướng tiếp cận có nhiều triển vọng, nhưng khi bước ra sân chơi thế giới, các cầu thủ sẽ phải xử lý tình huống nhanh hơn, hạn chế sai sót và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu. Những khoảng trống phòng ngự, khả năng chống bóng bổng và tranh chấp tay đôi cũng là những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Đây đều là những đối thủ có đặc điểm thi đấu riêng, đòi hỏi ban huấn luyện phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật. Bỉ được đánh giá cao về nền tảng đào tạo và kỹ thuật, Mali có ưu thế về thể chất, trong khi New Zealand cũng là đối thủ giàu sức mạnh và tốc độ. Với thể thức hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 32 đội, cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở, nhưng đòi hỏi U17 Việt Nam phải biết chắt chiu từng điểm số.

Theo kế hoạch, sau khi trở về từ Hàn Quốc, đội tiếp tục tập luyện trong nước trước khi sang UAE vào ngày 6-11. Tại đây, các cầu thủ dự kiến có thêm những trận giao hữu với U17 Fiji và U17 Saudi Arabia, trước khi di chuyển đến Qatar tham dự giải đấu. Đây là giai đoạn quyết định giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng, điều chỉnh chiến thuật và lựa chọn đội hình phù hợp nhất.

Lịch thi đấu của tuyển U17 Việt Nam

World Cup là sân khấu lớn, nơi những hạn chế về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu có thể bộc lộ rõ ràng. Vì vậy, hai chiến thắng tại Hàn Quốc chưa thể là thước đo đầy đủ cho năng lực của U17 Việt Nam. Điều quan trọng là các cầu thủ đã học được gì từ những trận đấu ấy và có thể chuyển hóa những bài học thành sự tiến bộ trong thời gian còn lại.

Lần đầu đến World Cup, U17 Việt Nam có quyền đặt ra mục tiêu vượt qua vòng bảng. Nhưng trước khi nghĩ đến thành tích, đội bóng cần bước vào giải với tâm thế tự tin, sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần không e ngại trước bất kỳ đối thủ nào. Đây cũng là cơ hội để một thế hệ cầu thủ trẻ tích lũy trải nghiệm quý giá, mở ra những triển vọng mới cho bóng đá Việt Nam.