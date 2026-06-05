“Hàng xóm” của tuyển Việt Nam bất ngờ bị hủy trận đấu trước thềm World Cup

Trận đấu của tuyển Philippines tại Mỹ đã bị hủy vào phút chót mà chưa rõ lý do.

Tuyển nữ Philippines hiện đang có mặt ở San Diego, California (Mỹ) để tham gia trại huấn luyện cường độ cao nhằm chuẩn bị cho VCK World Cup nữ 2027. Theo lịch ban đầu, tuyển nữ Philippines có trận giao hữu đầu tiên tại Mỹ gặp CLB San Diego Wave vào ngày 4/6 sau đó gặp NISA Albion San Diego vào ngày 9/6.

Tuy nhiên, trận đấu giao hữu đầu tiên giữa tuyển nữ Philippines gặp CLB San Diego Wave đã bị hủy mà chưa rõ lý do. Đến sáng nay (5/6), trang chủ của LĐBĐ Philippines và trang fanpage chính thức của liên đoàn cũng chưa cập nhật thông tin gì về trận đấu này.

Tuyển nữ Philippines đang tập huấn tại Mỹ nhằm chuẩn bị cho World Cup.

Trước đó, chủ tịch LĐBĐ Philippines John Anthony Gutierrez đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến tập huấn tại Mỹ nhằm nhuẩn bị cho World Cup, với tham vọng giành chiến thắng ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất thế giới:

“Liên đoàn bóng đá Philippines (PFF) không chỉ cam kết đưa các nữ cầu thủ Philippines đến World Cup nữ FIFA 2027, mà còn muốn họ đến đó với sự chuẩn bị sẵn sàng để giành chiến thắng và mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Điều đó có nghĩa là liên đoàn sẽ cung cấp cho huấn luyện viên Torcaso và đội tuyển mọi nguồn lực cần thiết để chuẩn bị ở mức độ cao nhất có thể”.

Theo LĐBĐ Philippines, đợt hội quân hiện tại của tuyển nữ Philippines cũng bao gồm khá nhiều gương mặt từng thi đấu ở World Cup 2023 như đội trưởng Hali Long, thủ môn Olivia McDaniel, các cầu thủ Angie Beard, Jaclyn Sawicki, Katrina Guillou, Chandler McDaniel, v.v. Những ngôi sao trẻ đang lên trong SEA Games 2025 và Asian Cup nữ 2026 như Alexa Pino, Jael-Marie Guy và Ariana Markey cũng có mặt trong đội.

Ở khu vực Đông Nam Á, Philippines là đại diện duy nhất giành vé tham dự World Cup nữ 2027. Trước đó, tuyển nữ Việt Nam đã thất bại trước mục tiêu tranh vé World Cup do không thể lọt vào bán kết ở giải Asian Cup nữ 2026.



