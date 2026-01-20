Hàng nghìn bà con Nghệ An quê Đình Bắc mở hội: Tiếp lửa đường xa U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc

Sức nóng trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đã lan tỏa đến một vùng quê ở Nghệ An - quê của tiền đạo Đình Bắc. Hàng nghìn người dân tại xã Yên Trung đang hối hả chuẩn bị những khâu cuối cùng để tiếp thêm sức mạnh cho "đứa con cưng" Nguyễn Đình Bắc cùng U23 Việt Nam.

Từ tờ mờ sáng, sân vận động Hưng Yên Bắc 2 (Yên Trung, Nghệ An) đã không còn vẻ tĩnh lặng thường ngày. Thay vào đó là hình ảnh rực rỡ của sắc đỏ sao vàng. Không ai bảo ai, mỗi người một tay người dựng sân khấu, người treo băng rôn, người lắp đặt màn hình LED khổng lồ ngay giữa trung tâm sân bãi.

Bà con ở Nghệ An - quê hương Đình Bắc tưng mừng chuẩn bị xem U23 Việt Nam thi đấu (Ảnh: Nghệ An News)

Người dân chuẩn bị cờ khắp các con đường (Ảnh: Nghệ An News)

Người dân háo hức chờ xem đứa con của quê hương thi đấu (Ảnh: Nghệ An News)

Không khí náo nức tại Nghệ An cho thấy niềm tin mãnh liệt của người hâm mộ vào thế hệ cầu thủ U23 hiện tại. Những cụ già, em nhỏ đều đang háo hức chờ đợi khoảnh khắc Đình Bắc xé toang hàng phòng ngự đối phương đem về chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Thông tin về trận đấu: Truyền hình: Trực tiếp trên kênh VTV5 và VTV Cần Thơ. Ứng dụng di động: VTVGo, TV360 và FPT Play. Thời gian: 22h30 (giờ Việt Nam) ngày 20/01/2026.



