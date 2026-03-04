Hàng loạt Việt kiều sắp lên ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik sẽ có cơn "đau đầu" dễ chịu!

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang tăng tốc triển khai kế hoạch nhập tịch cho một loạt cầu thủ Việt kiều chất lượng, nhằm mở rộng lựa chọn cho đội tuyển quốc gia trong hành trình hướng đến vòng loại cuối cùng World Cup 2030.

Theo các nguồn tin từ giới bóng đá nội bộ, 4 cái tên đáng chú ý đang trong quá trình hoàn tất thủ tục mang quốc tịch Việt Nam gồm hậu vệ phải Kevin Phạm Ba (Nam Định), tiền đạo trẻ Lee Williams (Công an TP.HCM), trung vệ Adou Minh (Công an Hà Nội) và trung vệ Kyle Colonna (Thể Công-Viettel). Việc họ nhập quốc tịch sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm nhân sự dày dặn kinh nghiệm và đa dạng hóa lựa chọn ở cả hàng thủ lẫn hàng công.

Kevin Phạm Ba

Lee Williams

Adou Minh

Kyle Colonna

Trong đó, Phạm Ba đã 32 tuổi và là mẫu hậu vệ phải giàu kinh nghiệm; Lee Williams mới 19 tuổi nhưng được giới chuyên môn đánh giá cao về tốc độ và kỹ thuật. Adou Minh (29 tuổi) và Kyle Colonna (27 tuổi) đều ở “độ chín” của sự nghiệp, sở hữu nền tảng thể lực và khả năng chơi bóng phù hợp với môi trường V-League. Nếu cả bốn chính thức có quốc tịch Việt Nam, họ không chỉ thi đấu ở V-League mà còn trở thành ứng viên tiềm năng cho tuyển quốc gia trong các chiến dịch sắp tới.

Hiện bóng đá Việt Nam đã có nhiều cầu thủ Việt kiều và nhập tịch thi đấu tích cực, tiêu biểu như thủ môn Đặng Văn Lâm và thủ môn Nguyễn Filip đã chơi nhiều năm cho tuyển Việt Nam, trung vệ Viktor Lê, hay cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son. Những nhân tố này từng đóng góp quan trọng ở SEA Games, AFF Cup và các giải đấu quốc tế khác.

Động thái đẩy mạnh nhập tịch diễn ra trong bối cảnh VFF muốn nâng tầm chất lượng đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các mục tiêu lớn như vòng loại World Cup 2030 và AFF Cup, đồng thời tăng sức cạnh tranh trong hành trình giành vé dự các giải châu lục.