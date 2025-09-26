Hàng loạt tuyển thủ Việt Nam “tàng hình”, HLV Kim Sang-sik lo ngại trước giải đấu lớn

Tiếp đón CLB Thanh Hoá trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đặt mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên ở V.League mùa giải năm nay.

Với khá nhiều tuyển thủ quốc gia xen lẫn các ngoại binh trong đội hình, CLB Hà Nội nhập cuộc đầy quyết tâm và đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng.

Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra khi Thanh Hoá có thắng cực sớm, ngay phút thứ 2 của trận đấu. Xuất phát từ pha xử lý lỗi của Duy Mạnh, tiền đạo Rimario chớp cơ hội dứt điểm nhanh mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Bàn thắng sớm giúp đội bóng xứ Thanh chơi phòng ngự phản công sắc nét, trong khi đội chủ sân Hàng Đẫy bị áp lực tâm lí và gần như hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Một số tuyển thủ như Hùng Dũng, Hai Long cũng có cơ hội dứt điểm, nhưng các cầu thủ này không tận dụng thành công. Điều tương tự cũng xảy ra với tiền đạo Văn Quyết. Đây là lý do khiến Hà Nội bế tắc, không thể tìm bàn gỡ trong hiệp 1.

Chiến thắng của CLB Hà Nội có dấu ấn lớn từ các ngoại binh.

Bước sang hiệp hai, CLB Hà Nội đẩy cao đội hình và sớm tìm được bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 sau pha đá bồi cận thành nhưng người ghi dấu ấn không phải các tuyển thủ quốc gia mà là ngoại binh Daniel Passira ở phút 48.

Sau bàn gỡ, đội chủ nhà dồn ép đối phương và vượt lên dẫn trước sau đó 10 phút. Phút 58, Xuân Mạnh căng ngang từ cánh phải để một ngoại binh khác là Luiz Fernando băng vào dứt điểm cận thành tung lưới thủ môn Y Êli Niê.

Chỉ 3 phút sau đó, hàng thủ Hà Nội tiếp tục có một pha bóng thiếu tập trung, tạo điều kiện cho Ngọc Mỹ thoải mái dứt điểm bồi cận thành nhưng cầu thủ trẻ của Thanh Hóa lại sút bóng đi chệch cột dọc hết sức đáng tiếc. Việc bỏ lỡ cơ hội là lý do khiến đội khách không thể tìm được bàn gỡ trong hiệp hai.

Chung cuộc, CLB Hà Nội ngược dòng giành thắng lợi với tỷ số 2-1 trước Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy. Đội bóng thủ đô đã có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới. Tuy nhiên, đây lại là trận đấu mà các tuyển thủ quốc gia thi đấu không thật sự hiệu quả. Có lẽ, HLV Kim Sang-sik sẽ phải quan ngại nếu theo dõi trận đấu, trong bối cảnh vòng loại Asian Cup 2027 sẽ trở lại trong tháng 10 tới.

Tỷ số chung cuộc: CLB Hà Nội 2-1 Thanh Hoá

Đội hình xuất phát:

CLB Hà Nội: Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Marlon, Duy Mạnh, Văn Nam, Công Nhật, Hùng Dũng, Hai Long, Nascimento, Văn Quyết, Daniel Passira

Thanh Hóa: Y Eli Nie, Minh Đoàn, Văn Lợi, Đình Huyên, Abdurakhmanov, Mbodji, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Thái Sơn, Rimario, Nguyên Hoàng