Hàng công giá hơn 7.600 tỷ đồng tịt ngòi, Man Utd thua Arsenal

Trận Super Sunday đầu tiên của mùa giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 diễn ra không hấp dẫn như kỳ vọng. Cả Manchester United và Arsenal đều đá không hay. Trận đấu chỉ được phân định thắng thua bằng tình huống cố định.

Man Utd nhập cuộc tốt hơn so với đối thủ. Các tân binh đắt giá là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo chơi năng nổ, gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Arsenal.

Arsenal kém nhưng Man Utd cũng không hay. (Ảnh: Reuters)

Đội khách cho thấy họ chưa sẵn sàng để chơi bóng với cường độ như thường thấy. Các cầu thủ Arsenal xử lý bóng chậm chạp và lúng túng. Tân binh Viktor Gyokeres không tạo ra dấu ấn đáng kể nào.

Tuy nhiên, trong thế trận lép vế, Arsenal lại làm tốt hơn đối thủ ở việc tận dụng cơ hội. "Pháo thủ" mở tỷ số bằng bài tấn công sở trường mỗi khi bế tắc, đó là phạt góc. Riccardo Calafiori đánh đầu cận thành ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải cho Arsenal.

Mbeumo không thể ghi bàn dù rất cố gắng. (Ảnh: Reuters)

Diễn biến hiệp 2 không có nhiều khác biệt. Arsenal vẫn kém nhưng Man Utd không đủ hay để khai thác điểm yếu của đối thủ.

Đội chủ nhà áp đảo, đạt tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 70% và tạo ra sức ép lớn. Tân binh Benjamin Sesko được tung vào sân. Tuy nhiên, dấu ấn của tiền đạo trị giá gần 100 triệu USD rất mờ nhạt.

Man Utd tạo ra nhiều tình huống hỗn loạn trong vòng cấm đối thủ nhưng chính đội chủ nhà cũng lúng túng. Hàng tấn công với tổng giá trị chuyển nhượng 214 triệu Bảng Anh (tương đương hơn 7,6 nghìn tỷ đồng) không thể ghi bàn, "Quỷ đỏ" bại trận ngay trên sân nhà trước Arsenal.

Man Utd 0-1 Arsenal 13' Calafiori

Số liệu thống kê trận đấu Man Utd 0-1 Arsenal.



