Hàn Quốc công bố đội hình "khủng", sẵn sàng thử thách Việt Nam tại châu Á

Trước thềm VCK U17 châu Á 2026, U17 Hàn Quốc đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự giải đấu, qua đó cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tham vọng lớn tại sân chơi số một châu lục cấp độ trẻ. Đáng chú ý, đây được đánh giá là một trong những lứa cầu thủ đồng đều và giàu tiềm năng bậc nhất của bóng đá xứ Kim chi trong nhiều năm trở lại đây.

Theo công bố từ Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, toàn bộ 23 cầu thủ đều sinh năm 2009, cho thấy sự thống nhất về độ tuổi và quá trình đào tạo. Phần lớn trong số này đang thuộc biên chế các CLB chuyên nghiệp tại K-League – môi trường được xem là “lò luyện” hàng đầu châu Á. Điều này giúp các cầu thủ trẻ Hàn Quốc sớm tiếp cận với bóng đá đỉnh cao, tích lũy kinh nghiệm thi đấu và phát triển toàn diện về kỹ chiến thuật.

U17 Hàn Quốc có lực lượng mạnh.

Nổi bật nhất trong đội hình là tiền vệ Ahn Ju-wan – cái tên được xem như “bộ não” của U17 Hàn Quốc. Cầu thủ này từng đi vào lịch sử khi trở thành người trẻ nhất ra sân tại K-League 2 ở tuổi 16 năm 11 tháng. Không chỉ sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, Ahn Ju-wan còn gây ấn tượng bởi tư duy chiến thuật và khả năng điều tiết trận đấu, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của HLV Kim Hyun-jun.

Bên cạnh đó, đội bóng xứ Kim chi còn sở hữu hàng loạt gương mặt triển vọng như Choi Jae-hyuk, Kim Ji-ho hay Gu Hun-min – những cầu thủ đã sớm ký hợp đồng chuyên nghiệp và được đánh giá cao về thể lực, tốc độ lẫn kỹ thuật. Sự kết hợp giữa nền tảng đào tạo bài bản và kinh nghiệm thi đấu thực tế giúp U17 Hàn Quốc trở thành một tập thể rất khó bị đánh bại.

Không chỉ mạnh về con người, U17 Hàn Quốc còn có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt chiến thuật và thể lực. Toàn đội đã hội quân từ sớm, tập huấn trong nước trước khi sang Tây Á làm quen điều kiện thi đấu, đồng thời có các trận giao hữu kín để hoàn thiện đội hình. Đây là bước chạy đà quan trọng nhằm giúp họ đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào giải đấu.

Tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Hàn Quốc nằm ở bảng C cùng U17 Việt Nam, UAE và Yemen – bảng đấu được đánh giá khá cân bằng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức. Trong đó, Hàn Quốc được xem là ứng viên số một cho ngôi đầu bảng, đồng thời là một trong những đội có khả năng tiến sâu, thậm chí cạnh tranh chức vô địch.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai (ngày 10/5). Đây nhiều khả năng là trận đấu mang tính bản lề trong cuộc đua giành vé vào tứ kết – đồng nghĩa với suất dự U17 World Cup 2026.

Dù bị đánh giá thấp hơn, U17 Việt Nam vẫn có cơ sở để hy vọng. Thầy trò HLV Cristiano Roland vừa vô địch Đông Nam Á và đang sở hữu lứa cầu thủ giàu tiềm năng, thi đấu gắn kết và ngày càng trưởng thành. Trong bóng đá trẻ, bất ngờ luôn có thể xảy ra – và cuộc đối đầu với U17 Hàn Quốc sẽ là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng vươn tầm châu lục của bóng đá Việt Nam.

Danh sách U17 Hàn Quốc dự VCK U17 châu Á 2026

Thủ môn: Jang Jun-young (Pohang Steelers), Lee Seung-hwa (Trường THPT Boin Seoul), Moon Yu-no (Jeju United).

Hậu vệ: Seong Min-su, Choi Min-jun (cùng Pohang Steelers), Choi Geon-min (Jeonbuk Hyundai), Kang Mu-seong (Ulsan HD), Choi Jae-hyeok (Gangwon FC), Namgung Jun (Bucheon FC), Lim Yun-ho (Gimcheon Sangmu), Park Ji-hu (FC Seoul).

Tiền vệ: Han Seung-min (Jeonbuk Hyundai), Jeong Ha-won, Moon Ji-hwan (cùng FC Seoul), Park Kyung-hoon, Lee In-woo (cùng Suwon Samsung), Ahn Seon-hyeon (Pohang Steelers), Kim Ji-ho, Gu Hun-min (cùng Daejeon Hana Citizen), Kim Tae-ho (Trường THPT Kyungbuk), Ahn Ju-wan (Seoul E-Land FC).

Tiền đạo: Kim Ji-woo (Busan IPark), Nam Yi-an (Ulsan HD).