Hải Yến lập hat-trick, Hà Nội nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch

Thành công này không thể không nhắc tới đóng góp to lớn của tiền đạo Phạm Hải Yến, người đã lập cú hat-trick, giúp Hà Nội chiếm lại ngôi đầu bảng từ tay CLB nữ TPHCM I.

Bàn thắng đầu tiên của Phạm Hải Yến đến ở phút 45+1, khi cô dứt điểm chính xác ngay trước khi hiệp đấu đầu tiên khép lại. Chỉ sau 6 phút của hiệp hai, Hải Yến tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà. Mặc dù Hà Nam có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 65 nhờ công của Vũ Thị Hoa, Hải Yến không để chuyện đó làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu, và ở phút bù giờ 90+5, cô một lần nữa ghi bàn để ấn định tỷ số 3-1.

Chiến thắng này giúp đội bóng Hà Nội có được 14 điểm sau 6 trận đấu, với 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Họ hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng, vượt qua CLB nữ TPHCM I, đội bóng này cũng vừa giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước TPHCM II nhưng vẫn phải lùi xuống vị trí thứ hai với 13 điểm.

Thêm vào đó, trong một trận đấu khác diễn ra cùng ngày, Than KSVN đã vượt qua Thái Nguyên T&T với tỷ số 2-1. Hai bàn thắng của Than KSVN đến từ Thúy Hằng và Nhật Lan, trong khi Thái Nguyên T&T chỉ có được một bàn an ủi nhờ cú đá phạt của Như Quỳnh. Kết quả này giúp Than KSVN vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Giải đấu vẫn đang diễn ra với những trận đấu hấp dẫn, và với phong độ hiện tại của Phạm Hải Yến, người hâm mộ Hà Nội có lý do để hy vọng vào một mùa giải thành công.