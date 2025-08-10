Hai võ sĩ Nhật Bản qua đời trong cùng giải đấu vì lý do giống nhau

Tạp chí Ring Magazine đưa tin Hiromasa Urakawa - võ sĩ boxing người Nhật Bản - qua đời hôm qua 9/8. Anh nhập viện ngày 2/8 sau khi bị đối thủ Yoji Saito hạ knock-out.

Hiromasa Urakawa qua đời chỉ một ngày sau đồng hương Shigetoshi Kotari. Cả 2 võ sĩ đều tử nạn vì những chấn thương nặng trong cùng một sự kiện (khác trận đấu). Theo thông tin của WBO, Shigetoshi Kotari ra đi hôm 8/8, chỉ 6 ngày sau lần lên võ đài cuối cùng.

2 võ sĩ Nhật Bản qua đời trong cùng 1 sự kiện.

Shigetoshi Kotari và Hiromasa Urakawa lần lượt là các nạn nhân thứ 2 và thứ 3 của giới boxing qua đời do chấn thương trên võ đài trong năm nay. Vào tháng 2/2025, đồng nghiệp của họ là John Cooney (Ireland) cũng qua đời do xuất huyết não.

Urakawa bị hạ gục ở hiệp 8 trong trận gặp Yoji Saito, diễn ra tại nhà thi đấu Korakuen, Tokyo (Nhật Bản). Đây là trận thua thứ 3 trong 4 lần thượng đài gần nhất của anh, và cũng là lần đầu tiên thua bằng knock-out kỹ thuật.

Sau trận đấu, Urakawa phải nhập viện cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ quyết định phẫu thuật mở hộp sọ cho võ sĩ này. Tuy nhiên, anh không qua khỏi.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và cộng đồng quyền Anh Nhật Bản trong thời khắc vô cùng đau thương này", Tổ chức Quyền Anh quốc tế (WBO) thông báo chia buồn.

Trong khi đó, Kotari cầm hòa Yamato Hata nhưng bị mất ý thức và bị tụ máu não do ảnh hưởng của việc trúng đòn khi thi đấu. Anh phải nhập viện để phẫu thuật. Võ sĩ này qua đời trước Urakawa một ngày.

Cả 3 võ sĩ thiệt mạng vì chấn thương trên võ đài trong năm 2025 đều 28 tuổi. Lý do khiến họ tử vong đều là các chấn thương về não khi thi đấu.