Hai tuyển thủ U22 Việt Nam lọt Tốp 5 ứng viên danh hiệu QBV Việt Nam 2025

Sau gần 1 tháng kể từ ngày phiếu bầu được gửi đến các đại biểu trên cả nước, bao gồm chuyên gia bóng đá, HLV, thủ quân các CLB chuyên nghiệp, nữ, futsal cùng giới truyền thông, Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 đã tiến hành kiểm phiếu trong 2 ngày 21 và 22-12 để xác định tốp 5 ở các hạng mục bầu chọn.

Trong danh sách rút gọn Tốp 5 ứng viên danh hiệu QBV Việt Nam 2025 xuất hiện các tuyển thủ: Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Trung Kiên.

Ở hạng mục giải thưởng QBV nữ Việt Nam 2025, chân sút Huỳnh Như sẽ cạnh tranh cùng các đồng đội tuyển quốc gia như: Vạn Sự, Bích Thùy, Thùy Trang và Hải Yến. Trong khi đó, Tốp 5 ứng viên QBV futsal Việt Nam gồm: Đa Hải, Đoàn Phát, Thịnh Phát, Minh Quang, Văn Tú.

Hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc là cuộc cạnh tranh của những nhân tố nổi bật khoác áo U22 Việt Nam: Hiểu Minh, Đình Bắc và Văn Khang. Ở hạng mục giải thưởng cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất năm 2025, những cái tên được lựa chọn cuối cùng đều thể hiện phong độ ổn định, gặt hái thành tích cao trong màu áo CLB lẫn tuyển quốc gia: Minh Chuyên, Hoàng Vân, Minh Ánh, Thanh Hiếu....

Ngoài ra, thủ thành Việt kiều Patrik Lê Giang (CLB CA TP HCM) sẽ đua tranh danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất nam 2025 cùng các đồng nghiệp có đẳng cấp cao như: Artur, Sebastiao (CAHN), Henrique (Viettel), Lucao (Hải Phòng)….

Giải thưởng QBV Việt Nam 2025 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đang đi vào chặng bầu chọn cuối cùng. Những gương mặt ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam trong năm qua đã được các đại biểu “chọn mặt gửi vàng”, gồm những cầu thủ tỏa sáng ở đấu trường V-League, trong màu áo đội tuyển quốc gia và SEA Games 33.

Thùy Trang (phải) tiếp tục là ứng viên đoạt danh hiệu QBV nữ Việt Nam 2025

Bất ngờ lớn nhất ở giai đoạn này là việc xuất hiện hai tài năng Nguyễn Đình Bắc và Trần Trung Kiên ở hạng mục QBV nam năm nay. Đình Bắc cùng Trung Kiên góp công lớn giúp U22 Việt Nam đoạt cú "ăn 3" ở đấu trường quốc tế. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh (QBV năm 2024) và Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức vẫn là những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu QBV 2025.



