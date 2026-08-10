Hai trụ cột tuyển Indonesia lên tiếng xin lỗi, nói lời ngậm ngùi về thất bại ở AFF Cup 2026

Việc tuyển Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2026 khiến người hâm mộ nước này không khỏi thất vọng.

“Thật đau lòng. Thực sự là vậy. Giải đấu và chiếc cúp này chưa bao giờ thuộc về chúng tôi. Nó vẫn là mục tiêu dành cho những thế hệ sau”, trung vệ Marc Klok buồn bã viết trên trang cá nhân.

“Chúng tôi đã cống hiến tất cả. Mỗi người trong chúng tôi, mọi thành viên của đội, từ cầu thủ đến ban huấn luyện, chúng tôi đã dốc toàn bộ sức lực. Vậy mà vẫn chưa đủ”.

Marc Klok không giấu được sự thất vọng.

Tuyển Indonesia dự giải với kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch, đội bóng này khởi đầu với thắng lợi trước Campuchia và Timor Leste. Nhưng rồi trận thua Việt Nam và hòa Singapore sau đó đã khiến đội bóng xứ Vạn đảo phải rời giải ngay sau vòng bảng.

Thậm chí, đã xảy ra tranh cãi giữa một số cầu thủ và CĐV Indonesia sau khi đội bóng này hòa Singapore 1-1 ở lượt cuối. Về phần mình, Marc Klok chia sẻ một góc nhìn khác:

“2 ngày sau, khi tôi bước qua cánh cửa nhà, các con tôi chạy ùa về phía tôi với nụ cười rạng rỡ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không bàn tán về tỷ số. Không câu hỏi chất vấn. Chỉ đơn giản là: ‘Bố đã về nhà’. Đó chính là lý do chúng tôi thi đấu. Không phải vì chiếc cúp, mà là vì trách nhiệm đó, và vì cả đất nước này”, Klok chia sẻ.

Anh viết tiếp: “Vì thế, ta học hỏi từ thất bại. Chấp nhận nỗi đau. Gạt bỏ những lời bàn tán ồn ào. Hành trình của chúng tôi vẫn chưa kết thúc và mọi thứ sẽ vẫn còn tiếp tục”.

Trong khi đó, tiền đạo Mitchell Baker bộc bạch: “Rất tiếc khi chúng tôi không thể đạt được mục tiêu vì đất nước. Chúng tôi sẽ coi đây là bài học và trở lại mạnh mẽ hơn. Những điều tuyệt vời nhất vẫn còn chờ tuyển Indonesia ở phía trước”.

Đã có tranh cãi xảy ra giữa cầu thủ và CĐV sau khi tuyển Indonesia bị loại.

Trong lịch sử 30 năm của AFF Cup, Indonesia có 6 lần vào chung kết nhưng đều thất bại. Vào tháng 9 tới, đội bóng này sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 và nằm ở bảng A cùng Ấn Độ, Malaysia, Singapore. Đây cũng là giải vô địch khu vực, nhưng do FIFA tổ chức, thay vì AFF.

Nếu giành ngôi nhất bảng, Indonesia sẽ giành quyền vào chung kết. Đây được xem là cơ hội tốt để đội bóng này có thể giành chức vô địch Đông Nam Á.