Hai trò cưng tỏa sáng, báo tin mừng cho HLV Kim Sang-sik

Phan Tuấn Tài, Văn Vĩ và cầu thủ Việt kiều Abdel-Amine Tran Duc Vinh đều ghi dấu ấn với những pha kiến tạo tại vòng 6 V.League 2026/27.

Ba trận đấu đáng chú ý của vòng 6 V.League 2026/27 diễn ra 18h00 ngày 31/10 đã khép lại với những kết quả đáng chú ý. Nam Định ngược dòng đánh bại Thể Công-Viettel 3-1, SLNA chia điểm với CAHN sau trận hòa 1-1, trong khi Hải Phòng giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thành phố Đồng Nai.

Đáng chú ý, loạt trận này chứng kiến hai tuyển thủ quốc gia và một cầu thủ Việt kiều cùng để lại dấu ấn bằng những đường kiến tạo. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh ĐT Việt Nam chuẩn bị hội quân, hướng tới các trận giao hữu quốc tế trong tháng 11 tới.

Phan Tuấn Tài, Văn Vĩ báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Tâm điểm chú ý là màn thể hiện của hai hậu vệ biên Phan Tuấn Tài và Văn Vĩ trong cuộc đối đầu giữa Nam Định với Thể Công-Viettel trên sân Thiên Trường.

Phan Tuấn Tài là người góp dấu giày vào bàn mở tỷ số của đội khách. Phút thứ 8, từ quả phạt góc do hậu vệ này thực hiện, Wesley Nata bật cao đánh đầu đưa bóng qua vạch vôi, giúp Thể Công-Viettel vượt lên dẫn trước.

Dù đội bóng áo lính không thể bảo toàn lợi thế và phải nhận thất bại chung cuộc 1-3, màn thể hiện của Tuấn Tài vẫn là điểm sáng đáng ghi nhận. Khả năng tham gia tấn công và tạo ra cơ hội từ những tình huống cố định tiếp tục là một trong những điểm mạnh của hậu vệ này.

Phan Tuấn Tài có một kiến tạo ở vòng 6 V.League 2026/27 (Ảnh: Nam Định FC).

Ở chiều ngược lại, Văn Vĩ cũng có một trận đấu đáng chú ý. Sau khi Nam Định bị dẫn bàn và gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, bước ngoặt xuất hiện ở phút 51 khi Paulinho bên phía Thể Công-Viettel nhận thẻ đỏ.

Chỉ 4 phút sau, Văn Vĩ tận dụng tốc độ bên hành lang trái, vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi căng ngang thuận lợi để Trần Ngọc Sơn đệm bóng gỡ hòa 1-1.

Văn Vĩ góp công giúp Nam Định ngược dòng thắng Thể Công-Viettel 3-1 (Ảnh: Nam Định FC).

Bàn thắng này giúp Nam Định giải tỏa áp lực và mở ra màn ngược dòng trên sân nhà. Phút 76, Caio Cesar ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, trước khi Ngọc Sơn hoàn tất cú đúp ở phút 90+6 bằng pha dứt điểm từ giữa sân vào khung thành bỏ trống.

Việc cả Phan Tuấn Tài lẫn Văn Vĩ đều có kiến tạo là tín hiệu tích cực với HLV Kim Sang-sik. Hai cầu thủ này đều có khả năng tạo đột biến từ hành lang biên trái, mang đến thêm phương án triển khai tấn công cho ĐT Việt Nam.

Trong bối cảnh đợt tập trung tháng 11 đang đến gần, những màn trình diễn tại V.League sẽ là cơ sở quan trọng để ban huấn luyện đánh giá phong độ các tuyển thủ.

Cầu thủ Việt kiều cũng ghi dấu ấn, SLNA và Hải Phòng cùng có niềm vui

Một điểm nhấn khác đến từ sân Vinh, nơi SLNA tiếp đón CAHN trong trận đấu có nhiều diễn biến kịch tính. Đội chủ nhà bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 41 nhờ công của Luiz Guilherme Vieira Da Silva.

Người thực hiện đường kiến tạo là Abdel-Amine Tran Duc Vinh. Cầu thủ Việt kiều có pha chuyền bóng thuận lợi để Luiz Guilherme dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip.

Đây là dấu ấn đáng chú ý của Tran Duc Vinh trong màu áo SLNA, đồng thời cho thấy đội bóng xứ Nghệ đang có thêm những nhân tố có khả năng tạo khác biệt ở tuyến trên.

Abdel-Amine Tran Duc Vinh có 1 kiến tạo giúp đội nhà hòa 1-1 (Ảnh: SLNA).

Tuy nhiên, SLNA không thể giữ được lợi thế. Phút 70, Leo Artur ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho CAHN. Đến phút 77, đội chủ nhà tiếp tục gặp bất lợi khi Lê Văn Quý nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Dù chơi hơn người trong những phút cuối, CAHN không thể ghi thêm bàn thắng, chấp nhận rời sân Vinh với một điểm.

Ở trận đấu còn lại, Hải Phòng vượt qua Thành phố Đồng Nai với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Joel Tagueu ở phút 45. Người kiến tạo là Vũ Quốc Anh với đường chuyền từ cánh trái để tiền đạo chủ nhà dứt điểm một chạm.

Thất bại này tiếp tục kéo dài chuỗi trận đáng thất vọng của Thành phố Đồng Nai. Đội bóng này vẫn chưa thể ghi bàn sau 6 vòng đấu, trong khi Hải Phòng có thêm chiến thắng quan trọng để cải thiện thành tích.

Nhìn chung, loạt trận tối 31/10 mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho ĐT Việt Nam. Với HLV Kim Sang-sik, đây là những thông tin đáng chú ý trước đợt hội quân tháng 11. Phong độ của các cầu thủ tại V.League sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng trong quá trình lựa chọn nhân sự cho ĐT Việt Nam.