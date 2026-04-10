Hai trận tứ kết cuối giải U15 QG – Cúp Modern 2026: Hà Nội I và Thể Công Viettel I ghi tên vào bán kết

Trên sân vận động số 1, Trung tâm Thành Long, Hà Nội I đối đầu Quảng Nam. Với lợi thế sở hữu hàng công hiệu quả nhất giải, đội bóng trẻ Thủ đô nhập cuộc đầy chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4 do công của Bảo Trung sau một pha phối hợp tấn công tốc độ.

Bàn thắng sớm giúp Hà Nội I thi đấu hưng phấn, liên tục tổ chức các đợt lên bóng gây sức ép về phía khung thành Quảng Nam. Tuy nhiên, trong lúc gặp nhiều khó khăn, đội bóng trẻ xứ Quảng bất ngờ có bàn gỡ hòa ở phút 26 khi Hữu Trường thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, Hà Nội I tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phút 60, từ một tình huống đá phạt góc, Gia Bảo bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là bước ngoặt của trận đấu khi Hà Nội I sau đó hoàn toàn làm chủ thế trận và ghi thêm 3 bàn thắng để khép lại chiến thắng chung cuộc 5-1, qua đó giành vé vào bán kết và sẽ chạm trán Tây Ninh.

Ở trận tứ kết còn lại, Thể Công Viettel I chạm trán SHB Đà Nẵng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo lính chủ động đẩy cao đội hình tấn công, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể tận dụng trong những phút đầu. Phút 16, Thể Công Viettel I khai thông thế bế tắc với bàn mở tỷ số của Nhân Quyền sau pha tạt bóng thuận lợi từ Minh Hưng.

Có lợi thế dẫn bàn, Thể Công Viettel I tiếp tục chơi lấn lướt và đến phút 24, Đình Dũng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0, khép lại hiệp một với ưu thế rõ rệt dành cho đại diện Thủ đô.

Bước sang hiệp hai, Thể Công Viettel I tiếp tục duy trì thế trận chủ động và ghi thêm bàn thắng thứ ba ở phút 49 do công của trung vệ Trung Hiếu. Dù giảm nhịp độ trong những phút cuối, đội bóng áo lính vẫn kịp ghi thêm bàn thắng ở phút 75 nhờ pha lập công của Minh Đức, ấn định chiến thắng 4-0. Với kết quả này, Thể Công Viettel I giành quyền vào bán kết và sẽ đối đầu SLNA.