U17 Australia tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại U17 Argentina với tỷ số 2-0 tại FIFA U17 World Cup 2026. Đáng chú ý, hai cầu thủ gốc Việt Jariyah Shah và Max Court đều đá chính.

U17 Australia đã có màn ra quân đầy ấn tượng tại FIFA U17 World Cup 2026 khi vượt qua U17 Argentina với tỷ số 2-0. Chiến thắng này càng thu hút sự chú ý khi đội hình Australia sở hữu hai cầu thủ mang dòng máu Việt Nam là Jariyah Shah và Max Court.

Cả hai đều được HLV Carl Veart tin tưởng trao suất đá chính trong cuộc đối đầu với đại diện Nam Mỹ. Đây là dấu mốc đáng nhớ đối với hai tài năng trẻ, đồng thời mở ra cơ hội để họ khẳng định năng lực tại sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới.

Jariyah Shah sinh ngày 25/5/2009 tại Canberra (Australia), có bố là người Pakistan và mẹ là người Việt Nam. Anh chuyển sang Anh sinh sống từ năm 2 tuổi, từng thi đấu cho Doncaster Rovers trước khi gia nhập học viện Manchester United vào tháng 7/2025.

Jariyah Shah

Shah là mẫu tiền vệ đa năng, sở trường chơi ở khu vực trung tâm nhưng cũng có thể đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải. Tháng 2/2025, cầu thủ này có màn ra mắt đội U18 Manchester United trong chiến thắng 2-1 trước Wolverhampton.

Ở mùa giải 2025/26, Shah có 17 lần ra sân tại U18 Premier League, ghi 1 bàn và đóng góp 1 kiến tạo. Anh cũng từng khoác áo U17 Australia tại vòng loại U17 châu Á 2025. Trong trận thắng Argentina vừa qua, tiền vệ gốc Việt đá chính bên cạnh đội trưởng Besian Kutleshi trước khi được rút ra nghỉ ở phút 70.

Gương mặt còn lại là Max Court, sinh ngày 16/1/2009, có bố là người Australia và mẹ là người Việt Nam. Cầu thủ cao khoảng 1m79 này chơi thiên về tấn công, có khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí trên hàng công.

Max Court

Trước khi chuyển đến Brisbane Roar vào tháng 9/2026 theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, Court từng khoác áo CLB APIA Leichhardt. Anh cũng từng gây chú ý khi trở thành cầu thủ trẻ nhất góp mặt tại Australian Championship, ở tuổi 16 và 9 tháng.

Trong màu áo các đội tuyển trẻ Australia, Max Court đã ghi 2 bàn vào lưới U17 Iraq tại vòng loại, góp phần giúp đội nhà giành quyền tham dự giải đấu châu Á. Việc được góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026 là bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp của tiền vệ trẻ này.

Sự xuất hiện của Jariyah Shah và Max Court tại World Cup cho thấy bóng đá Australia đang sở hữu những tài năng trẻ có nguồn gốc đa dạng. Với hai cầu thủ mang dòng máu Việt Nam, đây cũng là cơ hội đáng chú ý để họ tích lũy kinh nghiệm và phát triển sự nghiệp trên đấu trường quốc tế.

Đáng chú ý, khi Jariyah Shah và Max Court chọn lựa ĐTQG, họ vẫn có thể chọn tuyển Việt Nam dù đã thi đấu cho các tuyển trẻ Australia.