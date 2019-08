Hải Quế 'nịnh' vợ và con gái, Hồng Duy trêu chọc: 'Lại làm gì có lỗi rồi đây'

Những tưởng chỉ có các mẹ mới thường nói lời yêu thương với con cái còn các ông bố lúc nào cũng khô khan, nghiêm khắc với chúng ta chứ. Nhưng không, có một ông bố không bao giờ tiết kiệm lời yêu dành cho con gái như đội trưởng tuyển Việt Nam chẳng hạn. Theo dõi gia đình nhỏ của trung vệ Quế Ngọc Hải, nhiều người nhận ra hóa ra "người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời chúng ta" cũng có thể tình cảm và ngọt ngào biết bao.

Mới đây trên Facebook cá nhân, Quế Ngọc Hải đăng tải hình ảnh anh cười vui hạnh phúc khi bế con gái Sunny trên tay. Ông bố 26 tuổi tình cảm viết: "Cô gái bé nhỏ đó là niềm hạnh phúc mỗi khi chiến thắng, là sự động viên, nguồn động lực sau mỗi thất bại. Thanks for appearing in my life (Cảm ơn con gái đã đến trong cuộc đời bố)".

Ngoài tình yêu dành cho con gái, cầu thủ người Nghệ An cũng nhắc đến bà xã Dương Thùy Phương với sự trân trọng và biết ơn.

"Luôn có một nơi chờ ta trở về, đó là gia đình. Không thể quên cảm ơn nhà sản xuất và tài trợ Dương Thùy Phương", cầu thủ sinh năm 1993 chia sẻ. Cô Hoa khôi đại học Vinh ngày nào nay vẫn rất xinh đẹp và trở thành vợ hiền, mẹ tốt xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc cùng Hải Quế.

Khi Quế Ngọc Hải gửi lời yêu con, thương vợ trên mạng xã hội, trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng vào bình luận góp vui. Và ngay lập tức, Hải Quế liền nhắc nhở đàn em: "Rồi em cũng sẽ hát những bài hát như anh thôi". Câu đùa vui có ý nhắc đến chuyện Tiến Dũng đã về một nhà với bạn gái Khánh Linh và cặp đôi cũng sắp đón chào thành viên mới trong gia đình.

Đọc tâm tư của Quế Ngọc Hải, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy lại cho rằng người chắc chắc chắn đã làm gì có lỗi với vợ rồi nên mới phải ngọt ngào như thế. Đáp lại, Hải Quế "cà khịa" Duy Pinky bằng câu nói: "Mấy người chưa có gia đình không hiểu được đâu".

Vào lúc 18h tối nay 17/8, Quế Ngọc Hải và CLB Viettel sẽ đối đầu CLB Sài Gòn trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 21 V.League 2019.