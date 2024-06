Hải Phòng và Thể Công Viettel nhận án phạt trước vòng 23 V-League 2023/2024

Trước vòng 23 V-League 2023/2024, CLB Hải Phòng và Thể Công Viettel đồng loạt nhận án phạt từ Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam do có những vi phạm trong trận đấu ở vòng 22.

Theo đó Quyết định số 355/QĐ-LĐBĐVN, CLB Hải Phòng bị phạt 20 triệu đồng vì để xảy ra tình trạng cổ động viên đốt pháo sáng trong sân vận động và có lời lẽ thô tục, lăng mạ trọng tài tại trận đấu giữa CLB Thể Công Viettel và CLB Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy ngày 30/5/2024. Cũng theo Quyết định số 357/QĐ-LĐBĐVN thì Thể Công Viettel bị phạt 15 triệu đồng vì lỗi tương tự.

CLB Hải Phòng bị phạt trước vòng 23 V-League 2023/2024 (Ảnh: VPF).

Ngoài CLB Hải Phòng và Thể Công Viettel thì CLB TP.HCM cũng bị phạt tiền trước vòng 23 V-League 2023/2024. Cụ thể, theo Quyết định số 356/QĐ-LĐBĐVN, đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương bị phạt 2 triệu đồng vì có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận đấu giữa Bình Dương với TP.HCM vào ngày 31/5.

Vòng 23 V-League 2023/2024 sẽ tranh tài trong 2 ngày 15 và 16/6. Theo thông báo từ phía Ban tổ chức, vòng đấu này có 3 trận được áp dụng công nghệ VAR là SLNA vs Thanh Hóa, Hà Tĩnh vs Thể Công Viettel và Hà Nội FC vs CAHN.