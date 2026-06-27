Hai mục tiêu của "Tam sư"

Đội tuyển Anh sẽ khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Panama trên sân MetLife lúc 4 giờ ngày 28-6, với hai toan tính

Trước đối thủ đã chính thức bị loại, mục tiêu của đoàn quân HLV Thomas Tuchel không gì khác ngoài chiến thắng để giữ vững ngôi đầu bảng, qua đó tạo lợi thế trên hành trình chinh phục cúp vàng thế giới.

Khẳng định vị thế ứng viên

Chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Croatia ở ngày ra quân khiến người hâm mộ xứ sương mù mơ về một chương mới rực rỡ của tuyển Anh dưới thời tân HLV Thomas Tuchel. Thế nhưng, trận hòa bất lực 0-0 trước Ghana mới đây như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng của "Tam sư". Nắm giữ tới 78,8% thời lượng kiểm soát bóng nhưng tuyển Anh chơi bế tắc, thiếu đột biến.

Tuyển Anh cần thắng Panama để vững ngôi đầu bảng L .Ảnh: FIFA

Ở lượt trận cuối vòng bảng, tuyển Anh sẽ gặp Panama - đội bóng được đánh giá yếu hơn về mọi mặt. Trên lý thuyết, Harry Kane cùng đồng đội chỉ cần một kết quả hòa là chính thức điền tên vào vòng 32 đội. Với vị thế của ứng viên vô địch, mục tiêu của thầy trò ông Tuchel chắc chắn phải là một chiến thắng, không chỉ để chiếm ngôi đầu bảng, đập tan những chỉ trích từ dư luận mà còn phải dưỡng sức các trụ cột trước vòng 1/16.

Panama đã chính thức bị loại bởi trận thua trước Croatia. Đại diện Trung Mỹ hiểu rõ khoảng cách mênh mông về trình độ giữa hai đội. Nhiều khả năng Panama sẽ tiếp tục dựng lên một "khối bê-tông" kiên cố trước cầu môn nhằm hạn chế tối đa bàn thua.

Mài giũa hàng công

Bài toán hóc búa dành cho chiến lược gia người Đức lúc này là làm mới hàng công. Những "mũi khoan" biên như Noni Madueke hay Anthony Gordon đã bộc lộ sự hạn chế khi đối đầu với hàng thủ lùi sâu. Để phá vỡ hệ thống phòng ngự nhiều lớp của Panama, ông Tuchel cần những đường chuyền xuyên tuyến từ tuyến giữa và những cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao.

Nhiều chuyên gia nhận định đã đến lúc Bukayo Saka cần được đá chính bên hành lang cánh phải sau 2 trận chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị do chưa hoàn toàn lành lặn.

Kinh nghiệm và sự lắt léo của ngôi sao đang khoác áo Arsenal sẽ là chìa khóa mở ra không gian chơi bóng cho Jude Bellingham và Harry Kane ở phía trong. Ngoài ra, Declan Rice cần chơi chủ động hơn ở khu trung tuyến để điều tiết nhịp độ và tăng tốc đúng thời điểm.

Một phép thử khác là Rogers sẽ được đá chính ngay từ đầu nếu nhà cầm quân người Đức cần dưỡng sức Bellingham. Vị trí của Gordon nhiều khả năng sẽ được thế chỗ bởi Rashford khi tuyển Anh cần sự sắc sảo và năng lượng mới.

Lịch sử đang hoàn toàn ủng hộ tuyển Anh khi ở lần chạm trán duy nhất tại World Cup 2018, họ từng vùi dập Panama với tỉ số đậm đà 6-1.

Cuộc đối đầu giữa Croatia và Ghana lúc 4 giờ ngày 28-6 trên sân Lincoln Financial Field hứa hẹn sẽ là trận cầu hấp dẫn nhất lượt cuối bảng L World Cup 2026. Một kết quả hòa đủ giúp cả hai đội lọt vào vòng 1/16 nhưng nếu nằm trong vị trí nhóm 2 đội dẫn đầu bảng đấu chung cuộc thì sẽ gặp nhiều thuận lợi ở trận đấu knock-out. Sau 2 trận đã đấu, Croatia hiện xếp thứ 3 bảng L với 3 điểm, kém Ghana và Anh vỏn vẹn 1 điểm. Vì vậy, đại diện châu Âu muốn giành chiến thắng ở vòng đấu cuối để cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng.

Algeria và Áo quyết định số phận Tại bảng J, chỉ còn Algeria và Áo chưa biết chắc có vượt qua vòng bảng hay không. Họ sẽ chạm trán nhau lúc 9 giờ ngày 28-6 trong trận cầu được đánh giá khá cân bằng. Hiện tại, cả Algeria và Áo đều có 3 điểm sau 2 lượt trận. Do đó, một kết quả hòa cũng có thể giúp 2 đội cùng đi tiếp. Tuy nhiên, đại diện Bắc Phi đang có hiệu số -2 và xếp sau Áo. Rõ ràng, thầy trò HLV Vladimir Petkovic sẽ phải nỗ lực hơn để giành trọn 3 điểm nhằm đi tiếp với vị trí nhì bảng J, thay vì chờ đợi lọt vào nhóm 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Algeria cần ít nhất 1 điểm trước Áo để nuôi hy vọng lần thứ 2 vượt qua vòng bảng World Cup (Ảnh: FIFA) Ở lượt đấu thứ 2, Algeria lội ngược dòng hạ Jordan 2-1 sau hơn 60 phút bế tắc trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của tân binh Tây Á. Song điều đó cũng cho thấy hàng công của những "chiến binh sa mạc" chưa thật sự ổn định sau khi chân sút chủ lực Mohamed Amoura dính chấn thương trong trận ra quân gặp Argentina. Áo vừa thua trắng "Albicelestes" và cũng gặp khó khăn nếu đối thủ của họ lựa chọn lùi sâu đội hình. Thế nhưng, với khát vọng giành chiến thắng, Algeria nhiều khả năng chủ động tấn công, tạo điều kiện để lối chơi pressing tầm cao của HLV Ralf Rangnick phát huy hiệu quả. Cùng giờ, đương kim vô địch Argentina gặp Jordan trong trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục. Nếu HLV Lionel Scaloni tung ra đội hình dự bị để giữ sức cho giai đoạn knock-out thì đại diện Tây Á có quyền hy vọng trở thành đội đầu tiên xé lưới Argentina tại giải năm nay. H.Hiệp



