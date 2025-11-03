Hai lần mất cúp trước tuyển Việt Nam, Thái Lan mời Brazil sang giao hữu, quyết "phục hận" ở SEA Games

"Thi đấu ở đâu cũng được nhưng điều quan trọng là phải giành được chức vô địch. Không chỉ bóng đá nam mà cả bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ, tôi muốn thấy Thái Lan giành trọn vẹn 4 HCV ở môn bóng đá", Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Madam Pang phát biểu hồi đầu tháng 10 về mục tiêu tại SEA Games 33 trên sân nhà.

Ở nội dung bóng đá nam, nữ 11 người, tuyển Thái Lan đã không vô địch trong 3 kỳ SEA Games gần nhất. Trong khi đó, futsal lại là sân chơi mà người Thái thống trị tuyệt đối với cả 5 chiếc HCV trong 5 lần nội dung này được tổ chức (SEA Games 2007, 2011, 2013, 2017, 2022). Thế nhưng những tín hiệu gần đây cho thấy vị thế của futsal Thái Lan ở khu vực đang lung lay thấy rõ.

Tại giải vô địch futsal nam Đông Nam Á 2024, tuyển Thái Lan thua Indonesia ở bán kết. Còn ở giải đấu dành cho nữ vào cùng năm, tuyển Việt Nam xuất sắc lên ngôi khi thắng Thái Lan 2-1 ở chung kết.

Trước đó, tuyển futsal nữ Việt Nam cùng giành cúp ở giải giao hữu NSDF Women’s Futsal Championship 2024 do Thái Lan tổ chức (hòa Thái Lan 2-2 ở lượt cuối, khiến đội chủ nhà chỉ xếp hạng 3).

Madam Pang muốn bóng đá Thái Lan thâu tóm toàn bộ 4 HCV bóng đá ở SEA Games 33. Đây là điều mà người Thái từng làm được tại SEA Games 27 năm 2013.

Để chuẩn bị cho 2 giải đấu quan trọng vào cuối năm nay là World Cup và SEA Games, ngay trong tháng 11 này, tuyển futsal nữ Thái Lan sẽ chạm trán Brazil, đội tuyển nữ số 1 thế giới hiện nay. Trận đấu này nằm trong khuôn khổ giải giao hữu Futsal SAT 2025 do Liên đoàn bóng Thái Lan tổ chức, với sự góp mặt của ba đội: Thái Lan, New Zealand và Brazil.

Việc mời Brazil sang thi đấu cho thấy quyết tâm cực lớn của người Thái trong việc chuẩn bị cho World Cup futsal nữ 2025 (21/11–7/12) – nơi họ nằm ở bảng B cùng Tây Ban Nha, Colombia và Canada, đồng thời sau đó trở về sân nhà thi đấu tại SEA Games 33.

Futsal nữ Việt Nam liên tiếp gieo sầu cho futsal nữ Thái Lan trong hơn 1 năm qua.

Tại SEA Games sắp tới, tuyển futsal nữ Thái Lan ở bảng A cùng Malaysia và Philippines, còn Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar và Indonesia.

Tuyển futsal nữ Việt Nam chính thức hội quân ngày 2/11, bắt đầu tập luyện từ ngày 3/11 hướng tới SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12. HLV Nguyễn Đình Hoàng và các học trò có hơn 4 tuần chuẩn bị, trong đó giai đoạn cuối sẽ tập huấn tại Trung Quốc và thi đấu giao hữu 2 trận với đội tuyển futsal nữ nước này vào đầu tháng 12.

Lực lượng đội tuyển vẫn giữ nguyên bộ khung từng dự VCK futsal nữ châu Á 2025, đồng thời bổ sung thêm một số gương mặt trẻ giàu tiềm năng như Trần Tuyết Mai, Lâm Thị Xuân, Nguyễn Thị Kim Phương (Thái Sơn Nam TP.HCM), Nguyễn Huỳnh Như (Trung tâm TDTT Thống Nhất) và Nguyễn Phương Anh (Sở VH&TT Ninh Bình).