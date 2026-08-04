Hai lần “gây lú” của HLV Kim Sang-sik & ông "Kim Khó Đoán" đã trở lại đường đua!

HLV Kim Sang-sik từng tỏ ra rất khó lường trong việc bố trí nhân sự ở AFF Cup 2024 để rồi lên ngôi vô địch. Giờ đây, sự khó lường ấy đang trở lại.

"Kim Khó Đoán" từng là vũ khí đưa ĐT Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á

Một trong những phẩm chất khiến HLV Kim Sang-sik được đánh giá cao ở AFF Cup 2024 không chỉ là khả năng xây dựng lối chơi, mà còn nằm ở nghệ thuật dụng binh.

Hiếm có đội tuyển nào vô địch Đông Nam Á mà đội hình xuất phát lại thay đổi nhiều đến vậy. Sau gần như mỗi trận đấu, ông Kim đều khiến giới chuyên môn phải bất ngờ khi xáo trộn nhân sự ở cả ba tuyến. Có người vừa chơi hay lập tức phải ngồi dự bị. Có cầu thủ ít được kỳ vọng bỗng nhiên được trao suất đá chính.

Điều đáng nói là mọi sự thay đổi ấy đều mang đến hiệu quả. ĐT Việt Nam không hề đánh mất sự ổn định. Trái lại, họ luôn duy trì được nguồn năng lượng mới, sự khó lường trong cách triển khai lối chơi và khiến các đối thủ gần như không thể đoán trước bộ mặt mà mình sẽ phải đối đầu.

Khi ấy, không ít chuyên gia từng nhận định rằng điều khó nhất khi chuẩn bị đấu ĐT Việt Nam không phải là tìm cách hóa giải chiến thuật, mà là... đoán xem HLV Kim Sang-sik sẽ sử dụng đội hình nào.

Chính sự khó lường ấy đã trở thành một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại trên hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup 2024. Có cảm giác, mỗi trận đấu là một lời giải khác nhau. Và chỉ HLV Kim Sang-sik mới biết đáp án.

Highlights Indonesia vs Việt Nam (vòng bảng AFF Cup 2026)

Hai lần "gây lú" ở AFF Cup 2026

Bước sang AFF Cup 2026, rất nhiều người nghĩ rằng ông Kim đã thay đổi. Hai trận đầu tiên gặp Timor Leste và Singapore, vị chiến lược gia người Hàn Quốc gần như giữ nguyên đội hình xuất phát. Điều này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh liên tục xoay tua một năm trước.

Thế nhưng, nếu đội hình không thay đổi thì cách điều binh khiển tướng của ông Kim lại tiếp tục khiến tất cả phải... "gây lú".

Trận thắng Timor Leste 7-0 không có nhiều điều để bàn cãi. Nhưng đến cuộc đối đầu Singapore, khi ĐT Việt Nam bế tắc trong khâu ghi bàn, những quyết định thay người của HLV Kim Sang-sik lập tức trở thành chủ đề tranh luận.

HLV Kim Sang-sik lại trở nên rất khó đoán.

Việc rút Đình Bắc khỏi sân ngay phút 41 để tung Tài Lộc vào sân vẫn có thể tìm thấy lời giải thích. Đình Bắc gặp vấn đề về phong độ, còn Tài Lộc đã giúp đội bóng có thêm sự biến ảo với các pha đi bóng và dứt điểm lợi hại.

Nhưng rồi đến phút 90+3, khi tất cả đều chờ đợi một pha bóng quyết định để tìm bàn thắng, ông Kim lại tung Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Trần Việt Cường vào sân.

Đó là một quyết định khiến gần như tất cả đều ngỡ ngàng. Hai cầu thủ chỉ có vài chục giây thi đấu. Gần như không đủ thời gian để tạo ra khác biệt. Không ít người cho rằng đây là sự thay người mang tính hình thức. Không ít ý kiến còn chỉ trích HLV Kim Sang-sik đã bỏ lỡ thời điểm vàng để tạo đột biến. Sau trận hòa 0-0, những hoài nghi bắt đầu xuất hiện.

Khi tất cả nghi ngờ, ông Kim lại trở thành "Kim Khó Lường"

Trận hòa Singapore kéo theo vô số sức ép. ĐT Việt Nam bị đặt dấu hỏi về khả năng vượt qua vòng bảng. HLV Kim Sang-sik bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Thậm chí đã xuất hiện những ý kiến cho rằng nếu thất bại trước Indonesia, ông hoàn toàn có thể trở thành "vật tế thần".

Thế nhưng cũng chính lúc ấy, "Kim Khó Đoán" lại trở lại. Ông thay đổi gần như toàn bộ những gì người ta dự đoán. Trên hàng công, Son và Hên bất ngờ ngồi dự bị. Tài Lộc cùng Hai Long được trao cơ hội đá chính. Đình Bắc, người vừa bị thay ra rất sớm trước Singapore, vẫn tiếp tục được tin tưởng ngay từ đầu.

Ở tuyến giữa, Thành Long xuất hiện thay Quang Hải. Hàng thủ cũng có sự điều chỉnh quan trọng khi Việt Anh thay Văn Hậu, đồng thời được kéo vào đá trung vệ giữa nhằm tăng khả năng chống bóng bổng trước Indonesia.

Đó đều là những quyết định mà ít ai nghĩ đến. Quan trọng hơn, tất cả đều phát huy hiệu quả gần như hoàn hảo. ĐT Việt Nam chơi đầy chủ động, pressing quyết liệt, kiểm soát không gian rất tốt và vô hiệu hóa gần như toàn bộ những điểm mạnh của Indonesia.

Văn Vỹ mở tỷ số. Hai Long, một trong những cái tên được trao cơ hội đá chính, ghi bàn nhân đôi cách biệt. Khi Indonesia đã xuống sức và tinh thần suy sụp, Xuân Son được tung vào sân. Chân sút nhập tịch chỉ mất ít phút để ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0.

Một màn thay người, một cách dùng người và một kế hoạch trận đấu gần như hoàn hảo.

Chứng kiến ông Kim thay đổi để đại thắng Indonesia, các đối thủ khác ở AFF Cup 2026 có lẽ sẽ bị lú lẫn.

Có lẽ chúng ta đã đánh giá quá sớm sau trận hòa Singapore?

Sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia, có lẽ cũng nên nhìn lại trận hòa Singapore với một góc nhìn khác. Đúng là HLV Kim Sang-sik đã có những quyết định thay người rất khó hiểu. Nhưng liệu đội hình xuất phát trước Singapore có phải là lựa chọn sai?

Có lẽ chưa chắc.

Thực tế, đó cũng chính là bộ khung từng thắng Timor Leste tới 7-0. Trong hiệp một trước Singapore, ĐT Việt Nam tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn. Những pha dàn xếp tấn công của chúng ta đủ để có ít nhất hai hoặc ba bàn thắng nếu các chân sút tận dụng tốt hơn.

Đó không phải là một trận đấu mà hệ thống chiến thuật thất bại. Đó là trận đấu mà hàng công thiếu sắc bén, thiếu một chút may mắn và sự lạnh lùng trong những khoảnh khắc quyết định. Nếu một trong những cơ hội ấy trở thành bàn thắng, có lẽ toàn bộ câu chuyện sau trận đấu Singapore đã rất khác.

Và biết đâu, việc ông Kim giữ nguyên đội hình khi ấy vốn chỉ là bước đệm cho kế hoạch lớn hơn mang tên Indonesia. Bởi thực tế, ông đã chuẩn bị sẵn một bộ mặt hoàn toàn khác cho trận đấu quyết định?

Thậm chí, cũng không loại trừ khả năng việc tung Thành Long và Việt Cường vào sân ở phút 90+3 trước Singapore là một nước cờ mang tính toán. Một quyết định đủ để kéo mọi chỉ trích về phía mình, giảm áp lực lên các học trò, đồng thời khiến Indonesia có thêm dữ liệu nhiễu trong quá trình phân tích đối thủ.

Chẳng ai biết đó có phải chủ đích hay không. Nhưng sau chiến thắng 3-0 ngay trên đất Indonesia, người ta lại phải nhắc đến biệt danh từng gắn với HLV Kim Sang-sik trong hành trình vô địch AFF Cup 2024. Ông "Kim Khó Đoán" dường như đã trở lại.

Và nếu sự khó lường ấy tiếp tục mang đến những chiến thắng như trước Indonesia, có lẽ các đối thủ ở AFF Cup 2026 sẽ còn rất nhiều đêm mất ngủ để đoán xem, nước cờ tiếp theo của HLV Kim Sang-sik sẽ là gì.

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