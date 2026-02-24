Hai huyền thoại Floyd Mayweather và Manny Pacquiao sẽ so găng vào tháng 9

Hình ảnh quảng bá trận đấu

Trận đấu giữa 2 trong số những tên tuổi lớn nhất của làng quyền Anh - những người đã từng có một cuộc đối đầu đình đám vào năm 2015, và hiện đều ở độ tuổi cuối 40 - diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mayweather tuyên bố trở lại sàn đấu sau khi giải nghệ.

Trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp vào ngày 19-9 trên Netflix, khi mà nền tảng phát trực tuyến toàn cầu này ngày càng mở rộng sang lĩnh vực thể thao trực tiếp với các sự kiện đặc biệt hoành tráng, sau khi ghi dấu ấn đáng kể với lĩnh vực phim ảnh...

“Floyd và tôi đã cống hiến cho thế giới trận đấu vẫn được coi là lớn nhất trong lịch sử quyền Anh. Người hâm mộ hiện đã chờ đợi đủ lâu rồi - và họ rất xứng đáng được chứng kiến trận tái đấu này”, Pacquiao (năm nay 47 tuổi), cho biết trong một tuyên bố chung.

Mayweather đã đánh bại võ sĩ hạng bán trung người Philippines trong “Trận đấu của thế kỷ” hồi năm 2015, trận đấu đã đạt được kỷ lục 4,6 triệu lượt mua, trả tiền theo pay-per-view, nhưng nhìn chung lại không đáp ứng được kỳ vọng của giới mộ điệu.

Mayweather được cho là đã kiếm được khoảng 300 triệu USD - từ chiến thắng điểm số tuyệt đối trước Huyền thoại người Philippines, đến hiện tại, trận đấu vẫn là trận đấu sinh lợi nhất trong lịch sử và tạo ra doanh thu lên đến hơn 600 triệu USD.

Cựu vô địch thế giới nhiều hạng cân từng được gọi là “Độc cô cầu bại”, đã giải nghệ hồi năm 2017, với thành tích bất bại 50 trận, mặc dù là ông vẫn tiếp tục tham gia các trận đấu biểu diễn từ đó, gồm cả cuộc đối đầu sắp tới vào mùa Xuân này với Mike Tyson.

Pacquiao (cũng là một Nhà vô địch thế giới nhiều lần), đã giải nghệ trong suốt 5 năm - kể từ năm 2021, trong thời gian đó ông đã tranh cử chức vị Tổng thống Philippines nhưng mà không thành công. Thế rồi, ông cũng đã trở lại sàn đấu vào năm ngoái.

Tin đồn về trận tái đấu giữa Mayweather và Pacquiao vốn đã lan truyền trong nhiều năm, và sự đồn đoán càng tăng cao - sau khi Mayweather tuyên bố tuần trước rằng ông là sẽ quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp ngay ở trong mùa giải của năm nay.

“Tôi đã từng thi đấu và đánh bại Manny 1 lần rồi. Lần này cũng sẽ có kết quả tương tự”, Mayweather nói trong tuyên bố có đầy tự tin, “Tôi muốn Floyd phải sống với thất bại duy nhất trong sự nghiệp chuyên nghiệp và luôn nhớ người đã gây ra điều đó cho anh ta”.

Trận đấu này sẽ là trận đấu quyền Anh chuyên nghiệp đầu tiên diễn ra tại... Sphere, địa điểm chủ yếu được sử dụng cho các buổi hòa nhạc và phim ảnh, khai trương năm 2023 và có màn hình bao quanh rộng 160.000 feet vuông trên các bức tường cong bên trong.

Trận đấu sẽ được phát sóng toàn cầu ở trên Netflix, dịch vụ hiện đã có khoảng 325 triệu người đăng ký. Gần đây, Netflix tăng cường về các chương trình thể thao, với trận đấu siêu trung giữa Terence Crawford và Canelo Alvarez (ở Las Vegas) tháng 9 năm ngoái thu hút 41 triệu người xem.

Họ cũng đã phát sóng các trận đấu gây tranh cãi giữa “YouTuber thích thượng đài” Jake Paul với Tyson khi đó đã 58 tuổi vào tháng 11-2024 và với cả Anthony Joshua vào tháng 12 năm ngoái. Cả 2 trận đấu đều bị chỉ trích nặng nề về tính chuyên môn.

Với biệt danh “Money”, Mayweather từng là VĐV thể thao được trả lương thưởng cao nhất thế giới. Trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của anh diễn ra vào năm 2017 với lại ngôi sao UFC Conor McGregor. Trận đấu khi đó đã được miêu tả là “Trận đấu kim tiền”.

Võ sĩ người Mỹ 48 tuổi này từ lâu đã là một nhân vật gây ra nhiều tranh cãi, và thường là bị chỉ trích vì lối đánh quá phòng thủ, và bị một số người cáo buộc né tránh những đối thủ nguy hiểm nhất - chỉ để làm đẹp thành tích “bất khả chiến bại”của mình.

Pacquiao, được biết đến ở quê nhà với biệt danh là “Đầu quyền quốc gia” và rộng rãi hơn với tên gọi “PacMan”, là nhà vô địch thế giới ở 8 hạng cân khác nhau. Anh được yêu mến tại Philippines vì câu chuyện từ nghèo khó vươn lên giàu có, khi bỏ học trung học năm 14 tuổi, bán bánh rán ven đường, làm nhân viên siêu thị.

Võ sĩ thuận tay trái nhỏ bé này đã trở lại thi đấu vào năm ngoái. Anh bị Mario Barrios cầm hòa, và nâng thành tích chuyên nghiệp của mình lên 62-8-3. “Như mọi khi, tôi dành tặng trận đấu này cho những người đồng hương Philippines trên toàn thế giới và mang vinh quang về cho đất nước Philippines”, Pacquiao nói.