Haaland đã tạo nên cơn sốt tại World Cup 2026 và trước đó trong màu áo Man City. Sức hút của chân sút người Na Uy lớn đến mức hơn 500 trẻ sơ sinh tại Peru được đặt tên theo anh.

Erling Haaland không chỉ khuấy đảo World Cup 2026 bằng những bàn thắng cho tuyển Na Uy mà còn tạo nên một hiện tượng đặc biệt ngoài sân cỏ. Tại Peru, quốc gia thậm chí không giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cũng chẳng có mấy liên quan tới Na Uy hay Premier League nhưng hàng trăm bậc phụ huynh đã quyết định đặt tên con theo tiền đạo 25 tuổi.

Theo Cơ quan Đăng ký Nhận dạng và Hộ tịch Quốc gia Peru (RENIEC), hiện có tổng cộng 563 trẻ em được đăng ký tên gắn với Haaland. Trong đó, 468 em mang tên "Haaland", còn 91 em được đặt đầy đủ tên "Erling Haaland".

Đây được xem là hệ quả từ "cơn sốt Haaland" bùng nổ trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Chân sút của Manchester City ghi tới 7 bàn thắng, góp công lớn đưa Na Uy lần đầu tiên sau gần ba thập kỷ tiến sâu tại World Cup. Đặc biệt, màn trình diễn chói sáng với cú đúp giúp Na Uy loại Brazil ở vòng 16 đội đã khiến tên tuổi của anh phủ sóng khắp thế giới.

Đại diện RENIEC cho biết việc người Peru đặt tên con theo các ngôi sao bóng đá không phải chuyện hiếm. Trước Haaland, quốc gia Nam Mỹ này từng ghi nhận hàng nghìn người mang tên Messi, Ronaldo hay Neymar. Thống kê cho thấy Peru hiện có khoảng 3.402 người tên Messi, 1.185 người tên Ronaldo và gần 34.000 người mang tên Neymar.

Dù Na Uy đã dừng bước ở tứ kết sau thất bại trước tuyển Anh, Haaland vẫn là một trong những gương mặt gây tiếng vang nhất World Cup 2026. Không chỉ chinh phục người hâm mộ bằng phong độ trên sân, tiền đạo sinh năm 2000 còn để lại dấu ấn văn hóa khi trở thành nguồn cảm hứng đặt tên cho hàng trăm em bé tại một đất nước cách quê hương anh nửa vòng trái đất.



