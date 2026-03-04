Hài hước tại Asian Cup 2026: Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam lục đục vì... trang phục thi đấu

26 cầu thủ Ấn Độ, những người đang đóng quân tại Perth, Australia để tham dự Asian Cup nữ 2026, đã cùng viết một bức thư gửi Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF). Bức thư nêu lên nhiều vấn đề theo họ là “thiếu chuyên nghiệp”. Trong đó, câu chuyện nhức nhối nhất là AIFF đã gửi những bộ trang phục nhỏ hơn, được thiết kế cho các đội trẻ, cho đội tuyển quốc gia để tranh tài Asian Cup 2026 .

Theo hãng tin Reuters, bộ trang phục này được chuyển đến đội tuyển chỉ 2 ngày trước trận đấu đầu tiên ở bảng C gặp Việt Nam. Nhưng nó không vừa với hầu hết các cầu thủ. Tình thế khiến Ấn Độ có nguy cơ không vượt qua được vòng kiểm tra trang thiết bị chính thức của ban tổ chức giải đấu. Đó là lý do các tuyển thủ phải lên tiếng. Họ viết thư gửi đến Liên đoàn.

Bức thư được ký bởi 8 cầu thủ, bao gồm cả đội trưởng Sweety Devi Nagambam và Grace Dangmei, cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất. Trong thư, 26 tuyển thủ Ấn Độ cũng thể hiện sự ủng hộ với nội dung gửi đến Liên đoàn bóng đá nước nhà.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Ấn Độ lúc 18h00 ngày 4/3

Theo hãng tin PTI của Ấn Độ, vấn đề xuất phát từ khâu chuẩn bị cập rập của Ấn Độ cho giải. Đơn đặt hàng chỉ được đặt trong một thời gian ngắn trước Asian Cup 2026 nhưng đã có sự nhầm lẫn khi số đo của đội tuyển quốc gia Ấn Độ được thay bằng số đo các cầu thủ đội trẻ. Vì vậy mà nhiều tuyển thủ đã không thể mặc vừa.

Trước tình thế cấp bách, AIFF đã tức tốc gửi một lô trang phục mới sang Australia. Chỉ vài giờ trước khi thi đấu với đội tuyển nữ Việt Nam (18h00 ngày hôm nay, 4/3), họ đã nhờ AFC kiểm tra trước khi gửi cho đội tuyển nữ sử dụng.

"Bộ trang phục thi đấu mới đã được cung cấp và được các Ủy viên Trọng tài AFC phê duyệt tại cuộc họp sáng nay", ông Satyanarayanan, đại diện AIFF, cho biết.